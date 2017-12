Des travaux et beaucoup de désagréments

Réagissez

Les travaux engagés sur la périphérie du nouveau tracé du métro, ainsi que le nouvel aménagement horaire décidé depuis quelques jours, renseignent sur l’imminence de l’événement.

L’inauguration des deux extensions de la ligne 1 du métro d’Alger ne va pas trop tarder. Bien qu’aucune date précise n’ait été à ce jour officiellement communiquée, les travaux engagés sur la périphérie du nouveau tracé du métro, ainsi que le nouvel aménagement horaire fixé depuis quelques jours, renseignent sur l’imminence de l’événement.

En fait, sur les plans placardés au niveau des différentes stations, l’on a rajouté les nouvelles destinations, à savoir l’extension vers la place des Martyrs et vers Aïn Naâdja. Avec un détail important : la station Ali Boumendjel, sur la rue Larbi Ben M’hidi, ainsi que les deux autres stations entre Haï El Badr et le terminus à Aïn Naâdja resteront encore fermées, faute d’achèvement des travaux.

Pour faire plus vite, les usagers du métro ont été à nouveau priés, il y a quelques jours, de faire preuve de compréhension, suite à la décision d’arrêter le trafic à 20h au lieu de 21h comme c’était le cas il y a quelques semaines. Avant le lancement des essais techniques engagés par l’entreprise du Métro d’Alger, la fermeture était fixée à 23h.

La réduction des horaires avait suscité la colère des usagers, d’autant qu’ils n’ont pas été informés à l’avance. Une leçon que les responsables de ce moyen de transport semblent avoir apprise par cœur, puisque cette fois-ci, l’on a décidé d’informer les clients, à longueur de journée, via les haut- parleurs installés au niveau de toutes les stations.

Certes, cela est loin de plaire à tout le monde, mais ce nouveau réaménagement horaire ne devrait pas s’étaler dans le temps, et le retour à la normale n’est qu’une question de jours. Du côté extérieur, soit au niveau des accès des bouches de métro, c’est carrément le branle-bas de combat.

A la Grande-Poste, l’heure est aux travaux de réalisation d’une nouvelle bouche, mais aussi à l’embellissement des alentours. De nombreux ouvriers sont mobilisés depuis quelques jours. A la place des Martyrs, tous les immeubles ont fait l’objet d’une réhabilitation et d’un replâtrage. Même les recoins jusque-là abandonnés et envahis par les commerçants anarchiques ont bénéficié d’une couche de peinture ou d’enduit. A Aïn Naâdja, bizarrement, l’on ne signale pas grand-chose.

Peut-être parce que la délégation officielle ne s’y attardera pas trop le jour de l’inauguration. Mais qu’à cela ne tienne, le plus important étant que ces extensions soient mises en service et que les anciens horaires, à savoir 5h au lieu de 6h et 23h au lieu de 20h soient reconduits. Le PDG de l’entreprise du Métro d’Alger avait déclaré que la mise en service de ces extensions interviendra avant la fin de l’année en cours.