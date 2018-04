Des travailleurs suspendus demandent leur réintégratio

Réagissez

Quatre travailleurs de l’APC de Bouzaréah ont été suspendus par le P/APC, «de manière tout à fait abusive», disent-ils.

D’après le secrétaire général de la section syndicale, «la suspension de ces travailleurs a été motivée par le fait que ces derniers ont des affaires au niveau de la justice. Ils sont poursuivis pour des fautes administratives dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Il y a même des travailleurs qui ont été acquittés, mais cela n’a pas empêché le président d’APC de les licencier.

A travers la capitale, il y a des centaines de travailleurs qui sont dans le même cas, sans pour autant subir les affres de l’administration. Seule l’APC de Bouzaréah a eu recours à cette décision, en l’occurrence le licenciement de ces travailleurs, de surcroît pères de famille». Le responsable de la section syndicale lance un appel aux autorités concernées par ce problème afin qu’elles interviennent en faveur des travailleurs licenciés, «ces licenciements sont abusifs. Ils n’ont aucun fondement juridique.

De ce fait, ces travailleurs doivent réintégrer leurs postes respectifs dans les plus brefs délais», confie-t-il. Selon notre interlocuteur, «j’ai fait l’objet d’une suspension de la part du P/APC non pas pour des manquements aux tâches qui sont les miennes, mais pour des raisons qui ont trait à un différend, qui, d’ailleurs, se trouve entre les mains de la justice. Cette dernière n’a pas encore tranché sur la question. L’affaire concerne les œuvres sociales de l’APC et met en cause l’ancien secrétaire général de l’APC et le P/APC», confie-t-il. Nous avons tenté d’avoir la version du président d’APC de Bouzaréah, M. Kitouni, à maintes reprises, mais en vain. Nos multiples appels sont restés sans suite. L’autre son de cloche aurait pu apporter des éclaircissements bénéfiques pour les travailleurs qui attendent avec impatience leur réintégration.