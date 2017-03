Réagissez

A Bab Ezzouar, plusieurs cités et lotissements d’habitation ont bénéficié d’équipements de puériculture. «Une cinquantaine d’endroits ont été équipés en toboggans et autres équipements de puériculture», affirme un responsable de l’APC de Bab Ezzouar.

Et de préciser : «Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’APC visant à offrir plus de commodités aux habitants, notamment la frange juvénile.» Les habitants de Bab Ezzouar, ceux des cités en particulier, ont salué cette initiative. «C’est une bonne chose, d’autant plus que nos cités manquent cruellement de ce genre d’équipements. Nos enfants n’ont pas où jouer. Hormis les terrains vagues, aucun aménagement ne leur a été consacré», soutient un père de famille. Et de poursuivre : «Il est du devoir des parents de faire en sorte que leurs enfants prennent soin de ces équipements, car la dégradation de ces toboggans signifie qu’ils en seront encore une fois privés, et cette fois-ci pour très longtemps.»

A la cité Sorecal, les enfants s’adonnent, en cette période de vacances scolaires, aux jeux. «Par le passé, notre cité était dépourvue de ce genre d’équipements. Nos enfants jouaient dans les terrains vagues. Maintenant que l’APC a équipé les aires de jeux avec ces toboggans, nous sommes plus tranquilles pour nos enfants, car il s’agit non seulement de jeux récréatifs mais éducatifs également», précise un habitant de la cité Sorecal. D’autres cités de la commune ont été dotées de ces équipements, au grand bonheur des parents, qui, pour faire jouer leurs enfants, devaient se déplacer, notamment au jardin Tito, qui, d’ailleurs, a été complètement réaménagé. «Le jardin Tito a été doté de nouveaux équipements de puériculture, qui offrent plus de sécurité aux enfants. Il est vrai que la plupart des cités de Bab Ezzouar ont été dotées de ce genre d’équipements. Cependant, le jardin Tito reste un lieu de villégiature par excellence», affirme un habitant de la commune.