Comment peut-on investir 37 milliards de centimes dans le relooking d’une APC au moment où nous traversons une phase d’austérité et que l’Etat exige plus de rigueur dans la gestion des budgets», s’interroge Mourad El Kouil, coordinateur de la circonscription administrative d’El Harrach. En effet, les travaux entrepris actuellement à l’APC de Oued Smar font l’objet d’une polémique au sein de la population. Mourad El Kouil explique : «Hormis les travaux de gros œuvres, notamment l’ossature (poutres, linteaux, dalle, plancher), seuls les murs extérieurs de certaines façades ont été démolis.» Mais finalement, s’agit-il d’une reconstruction ou d’un réaménagement du bâtiment ? Il faut savoir que ce bâtiment a entièrement été agencé entre 2007 et 2008. C’est-à-dire que tout a été refait : menuiserie aluminium, peinture, salle d’état civil et guichets.

Si Mourad El Kouil affirme ne pas être contre l’embellissement de la commune, mais tient a préserver les biens publics : «Notre priorité consiste à préserver les biens publics. Ce montant astronomique dépassant tout entendement, nous sommes dans l’obligation de réagir.» A cet effet, ce dernier appelle les autorités à ouvrir une enquête préliminaire pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire. L’APC de Oued Smar n’a pas répondu à nos appels.