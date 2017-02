Des sites archéologiques mis en valeur

Réagissez

Le fort turc à Tamentfoust

Tamentfoust (ex-La Pérouse), à l’est de la capitale, pourrait devenir un pôle touristique attractif. Après une longue et interminable attente, les pouvoirs publics viennent de mettre en œuvre les premiers jalons d’une opération qui permettra à l’avenir de sauvegarder et de mettre en valeur les sites archéologiques de l’antique Rusguniae.

Les prémices de cette démarche, tant attendue par les amoureux du patrimoine, sont d’ores et déjà visibles dans certains endroits de la commune. A l’entrée de la ville, un site archéologique, longtemps laissé à l’abandon, vient d’être nettoyé et mis en évidence. «Le site a été nettoyé, une signalisation indiquant l’historique des ruines a été mise en place.

L’endroit retrouve une vocation tant attendue par les amateurs d’histoire et d’archéologie», confie un natif de Tamentfoust, épris du patrimoine de sa commune. Aujourd’hui, bien que la ville de Tamentfoust ait perdu sa réputation d’un des principaux lieux historiques et culturels de la région, elle n’a pas perdu pour autant sa beauté et reste incontestablement l’une des plus belles villes de l’Algérois. Avec la mise en application de ce programme de sauvegarde et de mise en valeur, la localité deviendra un centre de rayonnement culturel et historique. «Ce programme ne sera certainement pas suffisant à lui seul. Pour hisser notre ville au rang de pôle touristique, l’implication de tous les secteurs est indispensable», suggère notre interlocuteur. Signalons qu’en plus des sites archéologiques qui sont concernés par la réhabilitation, les pouvoirs publics ont restauré par le passé un fort turc. Ce dernier se trouve sur les hauteurs qui surplombent le port de pêche de Tamentfoust.

Le fort turc est campé sur un site archéologique riche en vestiges d’une des civilisations qui ont marqué l’Afrique du Nord. Appartenant à une série de fortifications qui longent la côte est d’Alger, celui de Tamentfoust reste le plus imposant de tous, de par sa situation en hauteur par rapport à la mer, surplombant ainsi toute la baie d’Alger, ce qui explique sans doute son rôle stratégique d’autrefois.

Cette bâtisse assurait, à une époque où la baie d’Alger était l’un des rivages les plus convoités de la Méditerranée, la sécurité de toute la côte algéroise. Classé monument historique depuis les années 1950, ce fort est devenu un musée où sont rassemblés et présentés au public des pièces et objets archéologiques d’une valeur inestimable. A côté du fort, dans la petite cour qui en fait partie, les herbes laissent entrevoir quelques ruines plus anciennes, donnant ainsi à l’endroit une diversité enrichissante et un éclectisme des plus intéressants. En dépit de la dégradation qui a touché une grande partie des vestiges historiques de Tamentfoust, le lancement de ce plan est une occasion exceptionnelle pour la sauvegarde du patrimoine. Les vestiges historiques de Tamentfoust ont été longtemps livrés au pillage et à l’avancée du béton.

Le site archéologique, qui se trouve à l’entrée de la ville et qui s’étendait dans un passé récent sur une superficie avoisinant un hectare, s’est rétréci comme peau de chagrin, pour ne plus laisser apparaître que quelques pierres éparses ici et là, le reste des ruines s’est volatilisé ou a servi à l’embellissement des clôtures et murs d’enceinte des nouvelles constructions, notamment au niveau du quartier dit «Chemin des ruines». Le plan de sauvegarde et de mise en valeur permettra de sauver ce qui reste encore à sauver, particulièrement, des maisons, des thermes et des lieux de culte, qui remontent à l’époque phénicienne et romaine. En empruntant la route qui mène de Tamentfoust au carrefour Docar, deux sites archéologiques ont été mis en évidence.

Il s’agit d’un immense réservoir d’eau. Le périmètre des ruines a été complètement nettoyé. Une clôture grillagée a été installée et une pancarte contenant des indications sur le vestige a été mise en évidence. Parmi les atouts devant hisser la ville de Tamentfoust au rang de destination touristique, citons le projet du transport maritime. Les premiers travaux ont été initiés il y a quelques années et ont dû s’arrêter, on ne sait pour quelle raison. Ce moyen de transport, s’il venait à être mis en œuvre, aura le mérite de désenclaver Tamentfoust. Il permettra aux visiteurs de rallier la localité via la mer.