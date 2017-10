Des rues oubliées par l’opération d’élagage des arbres

Réagissez

L’APC d’El Harrach a entamé dernièrement une opération qui consiste à tailler les arbres au niveau du quartier Bellevue. Cependant, les habitants du quartier déplorent le fait que cette opération soit limitée à quelques rues seulement. Certaines ruelles du quartier n’en ont pas bénéficié, à l’instar de la rue Mohamed Belkacem. «Toutes les rues et venelles du quartier ont eu droit à une taille soigneusement effectuée, sauf la nôtre, qui a été oubliée. Nous demandons aux responsables au niveau local de reprendre l’opération au niveau des rues qui ont été oubliées», disent les habitants. Outre l’élagage des arbres, qui se fait de manière sélective, le balayage de la chaussée et des trottoirs se limite aux rues principales. «Les ruelles secondaires ne sont jamais balayées, les balayeurs ne passent jamais par notre rue. Ils effectuent leur travail au niveau de la rue de la mosquée en passant par la caserne. Toutes les ruelles qui se trouvent dans les versants opposés sont court-circuitées», déplore un habitant du quartier. Le nettoyage de la chaussée est assuré par les habitants qui, à tour de rôle, nettoient les trottoirs et la chaussée, «en attendant que les balayeurs fassent un tour du côté de nos maisons, nous assurons le nettoyage et le balayage de la rue nous-mêmes», assurent-ils. Et de conclure : «Nous lançons un appel aux autorités locales afin qu’elles prennent en charge ce volet de la gestion de l’espace urbain.»