A Saoula, et en dépit des multiples structures réalisées dans le domaine de la prise en charge de la jeunesse locale, celles-ci restent insuffisantes eu égard à la démographie galopante et au nombre de cités qui ont vu le jour ces dernières années.

En effet, plusieurs projets de structures dédiées au sport et aux activités récréatives et culturelles ont été réalisées dans la commune de Saoula. «La priorité a été donnée à la réhabilitation du stade communal, il s’en est suivi d’autres projets dans le même domaine», confie un responsable local. Concernant le stade communal, les travaux de réhabilitation ont été pris en charge par la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL). «Le stade a subi des dégradations qui l’ont rendu inexploitable.

Ces dégradations ont été causées par le cours d’eau qui passe à proximité. Il a fallu, en guise de protection définitive, dévier le cours d’eau pour une protection durable du stade et de ses équipements», nous affirme-t-on. En plus de ces travaux, la réhabilitation a porté également sur la construction de nouveaux gradins et vestiaires.

S’agissant de l’enveloppe budgétaire allouée à ce projet, le même responsable dira : «Il a été réservé à ces travaux 17 milliards de centimes.» Outre ces travaux d’envergure, la municipalité a réalisé une salle omnisports d’une capacité de 500 places et deux terrains à proximité du stade communal. «Des aires de jeu ont été également réalisées, notamment au niveau de la cité 310 Logements», nous signale-t-on. En dépit de ces réalisations, la commune accuse un manque flagrant en matière d’infrastructures sportives.

S’agissant des structures devant prendre en charge les jeunes dans le domaine des activités de loisirs éducatifs et récréatifs, la commune en est presque dépourvue. «Il faut que le nouveau staff municipal se penche sur cette question. Il faut mettre en œuvre une nouvelle stratégie en réalisant des centres culturels, des maisons de jeunes et des salles polyvalentes dédiées aux activités éducatives et artistiques», suggère un jeune de la commune.