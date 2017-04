Réagissez

Le plédoyé des citoyens au wali d’Alger

En l’espace de deux semaines, le wali de la capitale Abdelkader Zoukh est sorti sur le terrain.

Après avoir effectué une visite a travers trois communes mercredi passé du coté Est de la capitale, le chef de l’exécutif s’est dirigé comme a chaque sorti en compagnie d’une importante délégation du coté ouest de la capitale et plus exactement de la circonscription administrative de Zeralda sur trois de ces communes a savoir celles de Staouéli, Zeralda, ainsi que celle de Souidania. La première étape nous a conduits au niveau de l’APC de Staouali sur les lieux du lancement d’une opération de fraisage et de revêtement au niveau de la cité du 20 aout ainsi qu’a la cité dite de l’Abattoir. A quelques mètres de ces deux cités, le chef de l’exécutif ainsi que les membres de la wilaya ainsi que l’ensemble des journalistes qui le suivaient se sont dirigé vers l’ancien cimetière chrétien où un exposé sur l’étude d’un aménagement en espace vert lui a été présenté. Nous avons eu l’occasion de constater que si ce cimetière a constaté le déplacement de ces dépouilles il n’en demeure pas moins que l’ensemble des caveaux qui le constituent sont pour la plus dans un état plus que lamentable.

Certains sont à moitié effondré sur eux même tandis que d’autres semblent avoir été volontairement profanés. Ceci étant dis, il n’en demeure pas moins que l’initiative n’est pas négligeable surtout quand on sait que l’APC de Staouali manque d’espaces de ce genre. Après ses deux points, l’ensemble du cortège officiel s’est dirigé vers la commune de Zeralda. A travers cette commune qui constate une grande poussée démographique, le wali Zoukh a visité, inauguré et lancé plus projets d’utilité publique. On peut mentionner à titre d’exemple, la visite du chantier de l’aménagement du lotissement Hamdani, question lancement de travaux on cite, le lancement des travaux d’aménagement urbain au niveau du giratoire de la protection civile de l’APC avec la réalisation également de trois jets d’eau, la réalisation d’une stèle. S’en est suivis ensuite d’autres visites d’inspection a travers la commune.

Mais a notre grande habitude nous nous attendions à voir des attroupements des citoyens et sa a été le cas non pas une fois mais deux fois dans une seule et même commune qui laisse à penser que l’APC ne serait pas présente au prêt de ces citoyens. Au niveau de l’avenue principale de la commune de Zeralda après avoir inspecté le chantier de l’aménagement de la placette de la Liberté et avoir ordonné l’accélération des travaux afin qu’elle soit livré avant le début de la saison estivale, le wali a du faire face a des citoyens qui en avaient gros sur le cœur. Pour la majorité d’entre eux, ils clamaient le désir de se voir soulagé par un logement descend. « Nous avons été recensé depuis maintenant plus années mais nous souffrons encore, certains habitants ont déjà été relogé, mais nous, nous semblons être les oubliés de la commune de Zeralda », dit un jeune homme. Une seconde personne interpelle le wali toujours sur le même sujet en parlant des problèmes d’étroitesse dans les habitants, « nous sommes plusieurs familles à nous entassé dans une habitation précaire, nous attendons à être pour la prochaine opération » demande-t-il.

La seconde fois où nous avons constaté que les habitants de la commune de Zeralda ont parlé au wali a été au niveau de la cité OPGI Hussein Dey en bordure d’autoroute. A notre arrivé sur les lieux, la cité semble avoir été maquillé rapidement a grand coup de peinture blanche. Les crevasses ont même été rafistolées pour que tout semble parfait, mais la réalité est-elle à l’image de la cité ? Selon la colère des habitants ce n’est pas le cas. Après son inspection au niveau de la cité, le wali a rencontré les propriétaires des lieux lui affirmant que de nombreux problèmes les fonts souffrir depuis une décennie soit depuis leur arrivé en 2007. Un grand père interpelle le wali en lui affirmant que, « aujourd’hui, nous avons de nombreux problèmes comme l’insécurité qui est un grand fléau, les femmes se font agressés et malheureusement il ni a aucune présence policière, nous avons demandé a maintes reprises qu’une unité de la gendarmerie ou de la police soit installé mais rien ! Nous manquons aussi d’un bureau de poste, d’éclairage public, ainsi que la mise en place d’une ligne de transport en commun et la construction d’une passerelle qui permettra a nos enfants de relier l’école sans avoir risquer leur vies sur l’autoroute » lui avait-il affirmer.

S’en suivait ensuite des visites du même genre au niveau de Mahelma ainsi qu’a Souidania. A la fin de la visite le wali est revenu sur la sortie qu’il a effectué, « nous avons constaté au niveau du nouveau centre de tri sélectif que le pain est gaspillé par des entreprises et hôpitaux le citoyen lambda ne jette pas des baguettes complètes et c’est quelque chose qu’il faut combattre. En ce qui concerne des marchés de proximité et des Souk, ils deviendront tous des marchés couverts et accueilleront 30 échoppes, ils seront étalés sur les 13 circonscriptions administratives soit 57 communes » détaille-t-il, tout en revenant sur les nombreux oueds qui selon ces propos vont tous être réhabiliter afin qu’à l’ avenir, aucune catastrophe n’affecte le citoyen. Il donne le chiffre de 400 millions de centimes qui sont consacré pour la rénovation de 370 kilomètres de routes à travers l’ensemble des communes. Quant a l’opération de relogement qui ne devrait tarder, monsieur Zoukh déclare qu’elle va toucher 4000 familles sur trois étapes sont encore une fois donné les sites choisis pour le déplacement ni les nouvelles cités.