Des milliers de familles résidant dans des habitations précaires ont été relogées

La wilaya d’Alger a connu en 2017 plusieurs opérations de relogement au profit de milliers de familles résidant dans des caves, des terrasses, des bidonvilles et des habitations exiguës, ainsi que des indus occupants de locaux pédagogiques vers de nouveaux logements réalisés par l’Etat dans différentes formules : Logement public locatif (LPL), Logement social participatif (LSP), Location vente (AADL) et Logement promotionnel public (LPP).

A ce titre, la capitale a enregistré deux opérations de relogement d’envergure, à savoir les 22e et 23,e au profit de quelque 13 000 familles relogées dans des LPL et LSP. Lancée le 23 mai 2017, la 22e opération de relogement dans la wilaya d’Alger a concerné plus de 4000 familles parmi les habitants des bidonvilles, des caves, terrasses et chalets dans six circonscriptions administratives, à savoir Dar El Beïda, Draria, El Harrach, Bir Mourad Raïs, Chéraga et Bouzaréah.

La 23e opération a été lancée le 26 décembre au profit de plus de 8000 familles recasées dans des logements décents. En outre, des milliers de familles algéroises ont bénéficié des programmes AADL et LPP. Ce sont au total 20 sites de bidonvilles qui ont été concernés par la 22e opération, dont les bidonvilles de Oued El Hamiz, commune de Bordj El Kiffan (1003 familles), Stoul El Mekki, commune de Gué de Constantine (199 familles), Parc Dounia, communes de Dély Ibrahim et Ouled Fayet (58 familles), Aïn Dzaïr, commune de Douéra (107 familles), le bidonville attenant à l’Institut de tourisme, dans la commune de Aïn Benian (90 familles), El Roukhi, commune de Douéra (56 familles) et enfin le bidonville Malika Gaïd, commune d’El Harrach (36 familles). L’opération a ciblé également les habitants des terrasses et des caves au niveau de Dély Ibrahim et Bordj El Kiffan, un site abritant des chalets dans la commune de Beni Messous, ainsi que des points noirs au niveau des circonscriptions administratives de Draria et Chéraga.

Elle a permis, en outre, de reloger un grand nombre de familles occupant indûment des classes, des cantines et des salles de soins au niveau d’établissements scolaires dans la wilaya, notamment à Chéraga et Bab El Oued. Squattés pendant des années, ces espaces pédagogiques ont été récupérés par les autorités locales pour régler le problème de la surcharge des classes. Le wali d’Alger avait indiqué au sujet des logements de fonction que ces derniers ne pouvaient été cédés s’ils se trouvaient dans l’enceinte de l’établissement éducatif, dans le cas contraire, des procédures peuvent être entamées par le fonctionnaire pour qu’il puisse continuer à occuper le logement. La première étape de la 23e opération de relogement, lancée le 26 décembre 2017, a concerné 3000 familles sur un total de 8000 occupants «ce qui reste» des bidonvilles, caves, terrasses, chalets et toute autre bâtisse anarchique, a indiqué M. Zoukh, relevant que l’objectif majeur de la wilaya était de faire bénéficier les familles qui cohabitent dans un seul appartement de logements individuels pour chaque famille.

Dans ce contexte, des familles résidant dans des habitations exiguës à la cité Mahieddine, à Alger, ont été relogées au titre de cette 23e opération dans la nouvelle cité des 416 Logements à Ouled Fayet. Ces familles seront suivies par d’autres, a affirmé M. Zoukh à l’adresse des personnes n’ayant pas pu bénéficier de cette opération ou qui ont été exclues des listes de bénéficiaires. Il a ajouté que les assiettes foncières récupérées seront destinées à la réalisation du programme Logement public appuyé (LPA) au profit des classes moyennes. La première étape de la 23e opération de relogement, qui a concerné 9 circonscriptions administratives et 16 communes, a permis de reloger 62 familles dans le cadre des recours acceptés par la commission ad hoc.

C’est le 21 juin 2014, que la wilaya d’Alger a enclenché les premières opérations de relogement au profit de 40 000 familles ayant bénéficié de nouveaux logements sociaux locatifs et 11 000 autres de logements sociaux participatifs, sur un programme comprenant au total plus de 84 000 unités de logements sociaux et plus de 42 000 logements sociaux participatifs. Le secteur de l’habitat a réceptionné et distribué, au cours des 11 premiers mois de 2017 quelque 234 000 logements de différentes formules, a indiqué récemment le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, mettant en avant l’engagement de son secteur, dans le cadre de la stratégie issue du plan d’action du gouvernement, à veiller au respect des délais de réalisation et de livraison de 1,6 million d’unités d’ici la fin du quinquennat.