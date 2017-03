Des mesures drastiques pour les jours à venir et un retour en arrière

Réagissez

Avec le début des vacances de printemps, des milliers de familles vont se diriger vers les nombreux lieux de villégiature de la capitale, à l’instar de la promenade des Sablettes, qui, avec le retour du beau temps, devrait être l’un des lieux les plus fréquentés de la wilaya.

On peut également mentionner le parc d’attractions et animalier de Ben Aknoun, qui voit le nombre de ses visiteurs augmenter avec les centaines d’écoliers venant des quatre coins du pays. Pour d’autres personnes, Alger-Centre reste une référence, avec ses nombreux magasins et restaurants. Afin que l’Algérois se sente en sécurité là où il va, des mesures sécuritaires entrent en vigueur dès le premier jour des vacances. «C’est pour cette raison que la direction de la sûreté de la wilaya d’Alger a mis en place un plan, en prévision des vacances de printemps en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens», a indiqué Noureddine Berrachedi, chef de la sûreté de la wilaya d’Alger.

Le contrôleur de police, M. Berrachedi, a fait part, lors d’une conférence animée jeudi à la salle Atlas sous le thème «Histoire et expérience de la police algérienne», que ses services ont mis en place un plan de sécurité en prévision des vacances de printemps. «Notre but est très simple, ce plan de la sûreté de wilaya d’Alger est d’assurer une sécurité maximale aux personnes et aux biens», précise-t-il. Ces mesures sécuritaires viennent renforcer celles déjà en vigueur à travers un déploiement renforcé sur le terrain des forces de l’ordre, notamment au niveau des espaces de loisirs et des grands centres commerciaux qui connaissent une forte affluence. Ce qui demeure jusqu’à présent la hantise des autorités est sans aucun doute les accidents liés au trafic routier.

Dans ce cadre, un plan d’action a également été mis en place pour prévenir les accidents de la circulation en renforçant les patrouilles de police au niveau des intersections et des points noirs. Concernant le dispositif de sécurité mis en place en prévision des législatives du 4 mai prochain, M. Berrachedi a affirmé que les services de la sûreté de wilaya d’Alger s’attellent à la mise au point d’un plan de sécurité et à la mobilisation de tous les agents en vue de garantir le succès de ce rendez-vous. Pour sa part, le commissaire divisionnaire, Chaouki Abdelkrim, directeur du Musée central de police colonel Lotfi de Châteauneuf, a donné un aperçu historique sur la police algérienne qui a joué un rôle important durant la Guerre de Libération nationale et après l’indépendance.

Le conférencier a ajouté que les événements qu’a connus l’Algérie ont permis à la police d’acquérir une grande expérience en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé et dans la préservation de l’ordre public et de la sécurité des citoyens. A cette occasion, des anciens cadres de la Sûreté nationale, parmi les diplômés des premières promotions de police formées au Caire en 1959, ont été honorés. La cérémonie s’est déroulée en présence de représentants des institutions officielles, des corps de sécurité et des associations de la société civile. Une exposition photos sur les réalisations de la police algérienne a également été organisée. Chaouki Abdelkrim est également revenu avec de nombreux détails sur l’histoire de la police, en mentionnant le combat que les hommes qui ont et qui appartiennent à ce corps accomplissent depuis des siècles en remontant jusqu’à l’époque numidienne, sans oublier également la lutte antiterroriste, qui a coûté la vie à de nombreux hommes de la Sûreté nationale