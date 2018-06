Réagissez

Des maisons de jeunes, des centres culturels et des instances diverses participent à l’animation des soirées de Ramadhan.

A l’occasion du mois sacré de Ramadhan, les habitants de la capitale vivent au rythme d’une chronologie culturelle diligente et éclectique. Les organismes qui ont à leur charge la gestion du champ culturel dans la capitale sont mis à contribution afin de créer une atmosphère festive et allègre.

Au niveau local, ce sont les maisons de jeunes et les centres d’animation de proximité dépendant de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs qui proposent une panoplie d’activités au profit des familles et des jeunes en particulier.

A l’est de la capitale, le personnel des maisons de jeunes est réquisitionné dans sa totalité pour mettre en œuvre le programme d’animation tracé par la tutelle.

«Nous avons pour cette année tracé un programme d’animation riche et varié. Il s’articule essentiellement autour d’un certain nombre d’activités à caractère ludique et récréatif. Nous avons tenté de toucher toutes les franges de la société, spécialement les jeunes», confie un éducateur de la jeunesse activant au niveau de la maison de jeunes de Heuraoua.

De la musique au théâtre, en passant par les activités scientifiques, les arts lyriques et les disciplines sportives, les maisons de jeunes sont à l’avant de la locomotive dans le domaine de l’animation de proximité.

Au niveau du centre-ville, des organismes tels que Arts et Culture, ont concocté à l’occasion du mois sacré du Ramadhan un programme qui devrait ravir les noctambules. L’établissement a réitéré l’initiative entreprise déjà il y a trois ans, dans le cadre des «Nuits du cinéma». Cinéphiles assidus, amateurs du septième art ou spectateurs en quête de divertissement original ont rendez-vous, depuis le début du mois sacré, avec le programme «Les nuits du cinéma», qui propose les dernières productions du cinéma mondial.

Organisées au Théâtre de verdure Laâdi Flici par l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger et le distributeur cinématographique MD Ciné, les projections en plein air des «Nuits du cinéma» reviennent pour la troisième année consécutive avec un programme de deux projections quasi quotidiennement.

Chaque jour, les organisateurs proposent un film d’animation en première partie de soirée, à l’image de Pierre Lapin, de l’Américain Will Gluck, Sherlock Gnomes, du Britannique John Stevenson, ou encore Ferdinand, du Brésilien Carlos Saldanah. Des blockbusters comme Rampage, du Canadien Brad Peyton, Taxi 5, du Français Franck Gastambide, Solo : A Star Wars Story, de l’Américain Ron Howard, ou encore le dernier-né de la saga Avengers sont également au programme.

Cette troisième édition a aussi connu la programmation de quelques films algériens, dont En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui, Certifié halal, du regretté Mahmoud Zemmouri et Jusqu’à la fin des temps, de Yasmine Chouikh. Dans la nuit de samedi à dimanche, les cinéphiles algérois avaient rendez-vous avec l’avant-première algérienne du film Deadpool 2, un film de super héros réalisé par l’Américain David Leitch, sorti le 18 mai dernier.

Lors de cette même soirée, le public, relativement nombreux, a également eu la possibilité d’assister à la première projection du film d’horreur américain Action ou vérité, du réalisateur Jeff Wadlow. Initiées en 2016, «Les nuits du cinéma» sont devenues au bout de trois ans un rendez-vous de cinéphiles pendant le mois de Rama-dhan.

L’événement, qui n’est qu’une continuité du travail du distributeur tout au long de l’année, a réussi à fidéliser un public relativement nombreux composé de familles et de beaucoup de jeunes. Pour ce mois de Ramadhan, «Les nuits du cinéma» se poursuivent jusqu’au 14 juin avec deux projections au programme de chaque soirée au Théâtre de verdure Laâdi Flici.