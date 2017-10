Promotion des start-up

Des innovations pour une ville intelligente

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a annoncé samedi l’organisation prochaine d’une rencontre qui permettra aux «startepeurs» et jeunes porteurs d’idées innovantes pour une ville intelligente d’exposer et de vendre leurs innovations aux entreprises de la wilaya et aux opérateurs économiques privés.