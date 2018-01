Des gardiens de parkings sauvages font la loi à Meissonnier : Pourquoi la police n’agit pas ?

Réagissez

L’éradication des parkings sauvages et la lutte contre cette pratique semblent être de vains mots. Alors que la DGSN ne cesse de communiquer sur ces actions dans ce sens, sur le terrain, les résultats ne se vérifient toujours pas. Des adolescents désœuvrés continuent d’imposer leur loi au cœur même d’Alger. Pis, ils rackettent et agressent au vu et au su de la police. C’est le cas dans le quartier de Meissonnier, dans la commune de Sidi M’hamed.

Chaque matin, des jeunes s’improvisent gardiens de parkings, juste derrière l’hôpital Mustapha. Les automobilistes qui viennent rendre visite à des malades à l’intérieur de l’établissement hospitalier sont contraints de s’acquitter d’une «dîme» de 100 DA. Et ceux qui refusent sont malmenés et violentés. Hier matin encore, ces rançonneurs s’en sont pris à un vieux en l’insultant. Il a failli même être agressé physiquement par deux jeunes qui se sont ligués contre lui. Ces scènes se répètent quotidiennement, sans qu’aucune autorité intervienne pour mettre fin à la situation qui se déroule, malheureuse-ment, à quelques mètres des agents de police, qui s’affairent à régler la circulation. Pourquoi les responsables de la sûreté d’Alger laissent-ils faire ces jeunes ? On n’en sait rien.

Pourtant, dans de nombreux communiqués adressés ces derniers mois à la presse, la DGSN affirme que la police «lutte activement» contre cette pratique illégale. Certes, de nombreux parkings sauvages ont été éradiqués dans la capitale et des dizaines de jeunes ont été déférés devant la justice, mais des efforts supplémentaires restent à faire pour mettre fin à cette pratique qui devient une sérieuse menace pour les personnes et leurs biens. A quand la libération de l’espace public ? Apparue au début des années 2000, cette pratique a pris de l’ampleur, notamment dans les grandes villes. Encouragés, sans doute, par le laisser-aller des autorités, des jeunes ont fait de cette pratique «une activité lucrative».