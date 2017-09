Réagissez

Des bénéficiaires de logements sociaux participatifs (LSP) se sont rassemblés, hier, devant la direction générale du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) pour exprimer leur colère suite au grand retard mis pour la réception de ce projet.

Ils étaient une quarantaine de pères de famille à se rassembler à Garidi 1 pour attirer l’attention des responsables quant à leur longue et insupportable attente. Ce projet des 1300 logements, implanté dans la commune de Saoula, est achevé depuis plusieurs mois et ils ne manquait que les VRD. «Les travaux n’avancent plus. Le chantier est constamment en sous-effectif, malgré son caractère urgent, après tant de retard enregistré», se plaint un protestataire.

Selon lui, la quasi-totalité des bénéficiaires de ce projet sont mariés et ils sont locataires. «Nous sommes de simples fonctionnaires. Nous ne disposons pas de moyens pour continuer à louer indéfiniment», ajoute-t-il. La colère de ces citoyens est aiguisée encore davantage par les promesses jamais tenues des autorités concernées. «Ils nous ont promis de nous reloger durant le mois de Ramadhan, puis au mois de septembre, mais on ne voit rien venir», s’indigne-t-il.

En attendant la prise en charge de leur revendication, les bénéficiaires de ce projet affirment qu’ils hausseront le ton dans les prochains jours si les travaux ne sont pas achevés dans les meilleurs délais. D’autant que le blocage n’a rien à voir avec des problèmes financiers ou contraintes administratives et a pour seule et unique explication l’absence de volonté de la part des responsables chargés du chantier. D’autres projets implantés dans la capitale connaissent les mêmes lenteurs, particulièrement à Bordj El Bahri, Réghaïa ou encore Rouiba.