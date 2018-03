Des aménagements dans les espaces attenants aux cités

Réagissez

A Bab Ezzouar, toutes les cités de la commune, qu’elles soient du chef-lieu ou de la périphérie, ont bénéficié de travaux d’aménagement urbains. Des espaces verts ont été créés, des aires de stationnement ont été réaménagés et le revêtement en bitume des allées et des venelles des cités a été refait.

Quinze cités et lotissements d’habitation ont bénéficié de ces travaux .

Nombre d’habitants de la commune de Bab Ezzouar se disent satisfaits de la qualité des travaux. «Notre cité a subi une transformation profonde. Les espaces communs aux immeubles ont été réhabilités. Les espaces verts, qui étaient dans un passé récent livrés à la dégradation et au squat, ont été, grâce à ce programme lancé par l’APC, réhabilités. Quant aux routes et accès de la cité, ils ont été entièrement refaits», témoigne un habitant de la commune.

En empruntant l’artère principale qui scinde le lotissement du 5 Juillet en deux parties distinctes, le changement qu’a subi l’endroit est visible. Cet axe névralgique a été transformé en un boulevard digne de ce nom. En plus des aménagements urbains qui ont été réalisés, tels que les trottoirs et les bordures de jardins, l’éclairage a été renforcé et le revêtement en bitume de la chaussée soigneusement refait, «cette artère était dans un passé qui n’est pas loin lugubre et sans âme. Avec ces travaux qui ont repris tous les aspects de la vie urbaine, le boulevard a retrouvé des attraits à même de lui redonner sa vocation première, celle d’un axe principal et névralgique», confie un habitant de la cité du 5 Juillet. Dans la périphérie, les travaux ont été également achevés, notamment au quartier Sorecal, où la plupart des espaces communs aux immeubles ont été réaménagés. Des aires de stationnement ont été aménagées et des espaces verts dotés d’équipements de puériculture ont réalisés.