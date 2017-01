Réagissez

A Dergana, le manque d’hygiène et l’insalubrité ont affecté les abords d’une route récemment réalisée. L’axe routier en question relie la localité de Dergana à celle de Souachette.

Des camions, notamment de nuit, déversent leurs chargements de gravats sur les accotements de la route. Même si ce comportement est inadmissible, il n’en demeure pas moins que les services de l’APC doivent y remédier, en collectant les déchets qui s’amoncellent sur les bas-côtés de la route et en installant, pourquoi pas, des écriteaux interdisant de jeter les ordures et les gravats.

«Comme c’est une route qui n’est pas très fréquentée, des camionneurs profitent de la situation pour déverser leurs chargements de gravats et des débris de maçonnerie sur les bords de la route. Il y a même des déchets de produits chimiques qui peuvent représenter un réel danger», déplore un automobiliste. Et de poursuivre : «Les déchets et les détritus sont déversés sur les bas-côtés de la route et sur des terres agricoles. Ce qui est inadmissible». Cette route, qui a été construite pour permettre aux automobilistes qui veulent rejoindre la localité de Dergana, de ne plus passer par Qahouet Chergui, est devenue le réceptacle de toutes sortes de détritus. «Cette route a facilité le déplacement des automobilistes. Désormais, il n’est plus question de passer par Qahouet Chergui. Arrivés à Souachet, on bifurque à droite. Au bout de quelques centaines de mètres, on est à Dergana.

Cependant, il faut que les autorités locales prennent en charge ce tronçon sur le plan de l’hygiène».

Outre cette route, l’insalubrité et le manque d’hygiène caractérisent nombre de cités à Dergana, notamment celles qui se trouvent aux abords du marché informel de fruits et légumes. «Les marchands informels laissent leurs déchets à même les trottoirs. L’APC de Bordj El Kiffan fait le travail de collecte de manière aléatoire, ce qui n’arrange en rien les choses», disent les habitants.