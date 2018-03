Dégradation de 40 chalutiers dans les ports d’Alger

Réagissez

L es mauvaises conditions météorologiques enregistrées ces trois derniers jours à Alger ont causé des dégâts matériels à près de 40 chalutiers au port de Tamentfoust et des plages avoisinantes, ainsi qu’aux ports d’El Djamila (Aïn Benian) et de Raïs Hamidou, a-t-on appris auprès de la directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Alger, Rabia Zerrouki.



Les mauvaises conditions météorologiques enregistrées à Alger ces trois derniers jours ont causé des dégâts matériels enregistrés au niveau du port de Tamentfoust et des plages avoisinantes (Coco et Surcouf), a indiqué à l’APS Mme Zerrouki, relevant que 8 chalutiers ont coulé, 12 sont endommagés et 18 autres perdus, tandis que d’autres dégâts ont été enregistrés au port d’El Djamila, à Aïn Benian, et au port de pêche de Raïs Hamidou.

Pour sa part, la vice-présidente de l’Assemblée populaire communale de Aïn Benian a indiqué que les services de la commune ont procédé, lundi, dès l’amélioration des conditions météorologiques, au dragage des quantités de sable accumulées à l’entrée du port d’El Djamila lors des dernières perturbations climatiques, relevant, à ce propos, que ce sable sera utilisé pour l’aménagement d’espaces supplémentaires au niveau des plages mitoyennes, ce qui permettra d’accueillir davantage de citoyens lors de la prochaine saison estivale.

Elle a ajouté que cette opération était organisée périodiquement, au vu de l’emplacement du port d’El Djemila, qui se trouve au milieu de deux plages (Petite plage et Plage de la Méditerranée, ce qui expose le port à l’accumulation des sables rejetés par les vagues, précisant, dans ce sens, que les services communaux avaient mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer la réouverture du port dans les plus brefs délais.

Le port de pêche de Raïs Hamidou, qui connaît des travaux de réaménagement pour l’amélioration des conditions d’accueil des professionnels de la pêche (pêcheurs et commerçants), des visiteurs et des touristes, a été partiellement réceptionné début 2017, en attendant sa livraison intégrale ravaux d’aménagement ont été lancés dans le cadre du Plan d’urgence d’aménagement des portsavant la saison estivale de 2018.

Selon le bilan d’activités de la direction de la pêche de la wilaya d’Alger pour l’année 2017, les ports de la capitale ont connu plusieurs opérations de réaménagement, notamment le port de pêche de Tamentfoust, dont les travaux ont été pris en charge par l’Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP). Plusieurs travaux d’aménagement ont été lancés dans le cadre du Plan d’urgence d’aménagement des ports (2013/2018) au port de pêche d’El Djamila, à Aïn Benian, où le taux d’avancement des travaux a atteint les 60%. Le plan a permis, jusqu’à présent, la réception de six abris de pêche et la réhabilitation de sites pour la vente au détail des produits halieutiques aux abords du port de Aïn Benian.

Concernant les perspectives de 2018, il est prévu au début du troisième trimestre le lancement des travaux de réalisation du dispositif de lutte contre les incendies au niveau des ports d’El Djamila et de Tamentfoust. Des projets de réalisation de réservoirs d’eau au niveau des ports d’Alger ont également été approuvés, en attendant le parachèvement, durant le deuxième trimestre de l’année en cours, de tous les travaux des réseaux d’eau potable et de raccordement au réseau électrique dans les ports d’El Djamila et de Tamentfoust.