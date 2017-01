Réagissez

Plusieurs projets de réalisation de structures dédiées aux activités sportives et aux loisirs éducatifs ont été lancés par l’APC de Dar El Beïda.

«Il est question pour nous de renforcer les équipements publics devant soustraire la frange juvénile à la rue et à ses méandres», nous avait confié M. Guemgani, président de l’APC de Dar El Beïda, dans un précédent entretien.

Et de poursuivre : «Dans le cadre du programme de l’APC, nous avons lancé les travaux de réfection et de réaménagement de quatre stades se trouvant dans le périmètre de la commune. Les travaux portent sur plusieurs aspects, notamment la pose de gazon synthétique et le réaménagement des gradins et des vestiaires.

Le projet dans son ensemble permettra d’avoir au bout du compte des stades homologués, répondant de surcroît aux normes. Ces nouvelles structures rehaussées et mises à niveau auront indéniablement le mérite d’élever le niveau de la pratique sportive, d’une part, et d’autre part, d’offrir plus de commodités aux jeunes sportifs.» Outre les stades, la municipalité a lancé les travaux de réalisation de 6 terrains de proximité. «En plus des terrains qui existent dans la plupart des cités et lotissements de la commune, l’APC a lancé le projet de réalisation de 6 terrains, pour un coût total de 4 milliards de centimes», affirme M. Guemgami.

Dès la réception des travaux, toutes les cités et tous les lotissements d’habitation dépendants de la commune de Dar El Beïda seront dotés en terrains de proximité, aucun quartier ne sera négligé. «Avec la réception de ces 6 terrains de proximité et leur répartition équitable à travers les quartiers, cités et lotissements de la commune, nous pourrons répondre aux besoins des jeunes.

Ces derniers auront la possibilité de pratiquer les activités sportives à proximité de leur lieu d’habitation», assure-t-il. Par ailleurs, dans le même ordre d’idées, l’APC a lancé le projet de réalisation d’une piscine. «L’enveloppe allouée au projet a été dégagée sur les fonds communaux et les travaux connaissent un avancement appréciable. Cette structure ne sera pas consacrée exclusivement à la natation, mais également aux activités de loisirs éducatifs et récréatifs.

Ce qui nous permettra de toucher un nombre important de jeunes», soutient-il. Ces nouvelles réalisations entrent dans le cadre du plan d’action de l’APC. Les activités sportives font partie intégrante du développement local. Les jeunes des cités à forte densité démographique doivent êtres encadrés dans des structures organisées, afin de les soustraire à la rue et à ses méfaits. Signalons que la commune de Dar El Beïda compte un nombre important de cités, pour la plupart dépourvues de ce genre de structures. Le programme de l’APC, qui vise à doter ces cités et lotissements d’habitation d’équipements publics devant prendre en charge les jeunes, doit être encouragé.