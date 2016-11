De nouveaux projets de rocades et de doublement de routes

Réagissez

M. Zoukh a assisté au lancement du projet de doublement de la route reliant le stade du 5 Juillet à la RN14, dans la commune de Dély Ibrahim.

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué hier que les projets de rocades et de doublement de voies en cours de réalisation dans la wilaya d’Alger au titre du Plan stratégique d’aménagement de la capitale permettront de fluidifier la circulation. Présidant le lancement de plusieurs projets de rocades et de doublement de voies dans les communes de Oued Korich, Beni Messous, Dély Ibrahim, El Biar et Ben Aknoun, M. Zoukh a précisé que ces projets permettront de fluidifier la circulation dans la capitale, qui est confrontée aux embouteillages.

Le Plan stratégique d’aménagement de la capitale est toujours en vigueur et sa mise en œuvre se fait avec les moyens financiers disponibles et les capacités des entreprises chargées de la réalisation, a-t-il ajouté, soulignant que l’avancement des travaux de réalisation des différents projets en cours était tributaire de la levée progressive de nombre d’entraves.

Concernant les habitations situées sur le prolongement des routes concernées par les projets d’aménagement, le wali d’Alger a précisé que leurs propriétaires seront indemnisés conformément à la loi et relogés, assurant que l’expropriation n’intervenait qu’en l’absence de toute autre alternative. M. Zoukh a ainsi assisté au lancement du projet de doublement de la route reliant le stade du 5-Juillet à la RN14 dans la commune de Dély Ibrahim et de relance du projet de doublement de voies dans la commune de Oued Korich.

Le responsable a également inspecté le projet de doublement de voies entre la faculté de médecine et la commune de Dély Ibrahim sur 3 km qui sera réalisé en trois phases étalées sur 18 mois. Le wali d’Alger a aussi inauguré la gare routière du 2 Mai dans la commune d’Alger-Centre qui reçoit désormais les bus de la station de Tafourah qui sera transformée en place publique. Il a en outre inauguré la station de taxis interwilayas du Caroubier, dans la commune d’Hussein Dey, qui s’étend sur 25 000 m2 et peut recevoir 96 taxis et 13 véhicules pour les personnes aux besoins spécifiques.

M. Zoukh a, par ailleurs, inspecté le projet de parking destiné aux visiteurs de la Promenade des Sablettes, qui peut accueillir 1200 véhicules. Rappelons que nombre de projets de doublement de routes ont été totalement achevés, notamment dans l’est de la capitale. Ces routes ont permis de désengorger des localités entières. A l’instar de la commune de Heuraoua, Dergana et Bordj El Bahri. L’élargissement des CW119 et 149, qui desservent pratiquement toute cette zone, a permis de fluidifier un tant soit peu la circulation routière. Cependant, beaucoup reste à faire en matière d’organisation et d’établissement de plans de circulation à l’intérieur des agglomérations.

Pour régler le problème des embouteillages, il ne suffit pas d’élargir les routes, car les flux de voitures qui viennent des grands axes routiers convergent vers les centres urbains, où ils rencontrent des difficultés de déplacement. Afin de faciliter le déplacement des voitures en amont, les plans de circulation au niveau des centres urbains doivent être étudiés soigneusement.