De nouveaux heureux pour bientôt

Une opération qui s’inscrit dans le cadre du programme d’éradication des bidonvilles et de l’habitat précaire

Durant la dernière visite du wali d’Alger à travers la capitale dans le but de vérifier l’état d’avancement de plusieurs projets en cours, Abdelkader Zoukh a parlé de la prochaine opération de relogement, qui ne saurait tarder, selon ses propres propos. D’après notre interlocuteur, qui a expliqué pendant sa visite à de nombreux journalistes, que la 4e et dernière tranche de la 4e phase de la 21e opération de relogement dans la wilaya ne saurait tarder, a débuté sans donner une date précise. «Je tiens à préciser que la commission en charge des dossiers des nombreuses familles qui attendent d’être relogées fait son maximum pour accélérer la procédure», déclare notre interlocuteur.

Cette 4e tranche de la 4e phase de cette opération concerne 1783 familles avec pas moins de 950 familles pour le bidonville d’Oued El Hamiz situé dans la commune de Bordj El Kiffan. Aussi en accompagnement, 390 familles du bidonville Amar Ouahib, 130 familles du bidonville La caserne et 120 familles du bidonville Le Plateau, localisés tous les trois dans la commune de Bologhine.

Cette même commune a tardé à bénéficier d’une opération de relogement, d’après les propos des habitants de ces bidonvilles. Rappelons également que pour la première tranche de cette vaste opération de relogement, pas moins de 665 familles ont été relogées le 5 octobre dernier. La deuxième tranche qui a eu lieu le 10 du même mois, a permis le relogement de 387 familles des bidonvilles à travers plusieurs communes de la capitale, on peut citer celui de Cervantès, dans la commune de Mohamed Belouizdad, Nezali Cherif, commune de Chéraga, Chemin Mackley de Ben Aknoun et la ferme pilote pour la commune de Bab Ezzouar.

La troisième tranche, lancée le 19 octobre dernier, a concerné près de 200 familles des bidonvilles Coco Plage, El Oued et Boukhari, tous localisés dans la commune de Bordj El Bahri. Avec cette prochaine étape, qui arrivera dans les prochains jours, la wilaya d’Alger a réussi à reloger pas moins de 3000 familles dans des logements aussi décents que confortables. Selon la même source d’information, toutes ces familles ont été et seront relogées dans les nouvelles cités des 1200 Logements à Selmani, commune des Eucalyptus, la cité des 400 Logements et le projet des 300 Logements à Rahmania.

Zaatria, dans la localité de Mahelma, avec 300 logements, la cité 1000 Logements commune de Douéra et les 477 Logements à Kourifa à El Harrach a-t-on appris. Dans le cadre du programme du relogement d’urgence, 82 familles seront également relogées durant cette opération. 58 familles issues du centre de transit Dijon dans la commune de Bab El Oued, en raison de l’incendie qui avait ravagé l’ancienne bâtisse le 29 juillet 2016.

Ce même programme va également faire le bonheur de 21 autre familles qui occupaient le site Mercadal, commune de Kouba, ainsi que 3 familles qui constituaient un obstacle à la réalisation du projet de réaménagement du siège de la commune d’Oued Smar. Rappelons également que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’éradication des bidonvilles et de l’habitat précaire quel qu’il soit, ce programme a valu à la capitale de devenir la première ville en Afrique a être dépourvue de bidonvilles.