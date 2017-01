Dar El Beïda : Terreur dans la commune

Réagissez

Des bandes de jeunes désœuvrés s’adonnent ces derniers mois à des actes de terrorisme envers leur voisinage au niveau de la cité Lalla Fadhma Nsoumer, dans la commune de Dar El Beïda, autrefois havre de paix, aujourd’hui source de grosses inquiétudes pour les 500 locataires qui vivent cloîtrés dès la tombée de la nuit.

Nombre de ces jeunes délinquants, une dizaine au plus, invisibles la journée, s’attaquent dès la nuit tombée à la consommation d’alcool, de drogue et autres psychotropes, harcelant la quiétude des voisins, au su et au vu des services de sécurité, pourtant à 100 mètres d’un poste de police, et ce, parfois, très tard dans la nuit, en provoquant des bagarres à couteaux tirés, en réveillant de paisibles voisins pour leur faire entendre des obscénités, en ne se souciant ni des malades ni des vieillards, encore moins des bébés en quête d’un peu de sommeil.

Ces jeunes, toutefois, ont bénéficié de conditions idéales pour se manifester de la sorte, en l’absence de lumière à l’ intérieur des carrés de la cité. Ce qui leur permet de se manifester à l’abri des yeux, mais pas aux oreilles qui en ont plein de leurs railleries. En effet, ces voyous ont tout fait pour rester dans le noir (dans tous les sens du terme) en cassant des lampes et en coupant des fils électriques. Plus d’une dizaine d’appels ont été lancés aux autorités locales afin de réparer l’éclairage et aux services de sécurité pour redonner un peu d’espoir aux centaines de familles et donner l’exemple aux générations montantes.