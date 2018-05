Criminalité : Arrestation d’une bande de malfaiteurs

Réagissez

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé, récemment, à l’arrestation de quatre individus impliqués dans le cambriolage d’un domicile et le vol d’une somme d’argent estimée à 100 millions de centimes, a indiqué un communiqué des services de la sûreté de la wilaya d’Alger. Les quatre individus ont été arrêtés pour «association de malfaiteurs, vol qualifié, détention d’équipements utilisés dans le vol, et armes prohibées sans autorisation», a ajouté le communiqué.

L’affaire a été traitée par les services de sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, suite à une plainte déposée par la victime faisant état du cambriolage de son domicile et du vol d’une somme d’argent estimée à 100 millions de centimes. Les investigations de la brigade de la police judiciaire ont permis l’identification des deux auteurs, qui ont reconnu, par la suite, leur méfait.

Après extension de la compétence et suite à un mandat de perquisition, la brigade de la police judiciaire a procédé à l’arrestation de deux autres mis en cause, impliqués aussi dans ce vol, en possession d’un brouilleur de télécommande utilisé dans le brouillage ou le verrouillage automatique des véhicules et deux objets contondants pour casser les vitres des voitures. Après accomplissement des procédures judiciaires, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes, a conclu le communiqué.