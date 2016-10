Coupures d’électricité et de gaz dans l’est d’Alger

Réagissez

Les services de la direction de distribution de l’électricité et de gaz d’El Harrach procéderont, à partir de la semaine prochaine, à des coupures d’électricité et de gaz, au niveau de certaines communes de l’est d’Alger, ayant cumulé des redevances très élevées, estimées à 600 millions de dinars auprès des clients ordinaires, indique-t-on jeudi dans un communiqué. La direction de distribution d’El Harrach a décidé le lancement d’une campagne d’envergure pour le recouvrement des redevances, après que certaines communes de l’est d’Alger eurent cumulé d’importantes sommes estimées à 600 millions de dinars auprès des usagers ordinaires seulement.

La commune de Bordj El Kiffan, à elle seule, compte 160 millions de dinars de redevances, outre 200 millions de dinars auprès des usagers publics et privés des lignes haute tension, ce qui représente 76% des redevances, soit 1,3 milliard de dinars, a précisé la direction. Les mêmes services doivent d’importantes redevances auprès des usagers de la commune de Bordj El Bahri évaluées à 180 millions de dinars. La direction a souligné la nécessité pour les collectivités locales de s’acquitter de leurs redevances qui ne cessent d’augmenter d’année en année, et qui engendrent à la direction «d’importantes pertes» et difficultés financières, selon le même communiqué.

Cette campagne intervient après «l’épuisement de toutes les voies à l’amiable», c’est pourquoi la direction a décidé «de couper» l’alimentation des régions concernées en électricité et en gaz pour les amener à s’acquitter de leurs redevances, a ajouté le communiqué. Les coupures toucheront particulièrement les usagers privés ordinaires ou industriels, puis les administrations, les communes, les établissements éducatifs et autres, selon le même communiqué. La direction a appelé les usagers à respecter les délais de paiement des factures fixés par la loi à 15 jours, pour éviter toute coupure des réseaux de l’électricité, rappelant que le coût du rétablissement de ces deux énergies après coupure est passé de 300 DA à 950 DA pour chaque opération.