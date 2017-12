Coupure de gaz mardi prochain dans huit quartiers à Chéraga et Ouled Fayet

Réagissez

Une coupure de gaz est programmée mardi prochain dans huit quartiers des communes de Chéraga et Ouled Fayet (Alger ouest) dans le cadre des travaux de raccordement d’une conduite de gaz, indiquait hier un communiqué de la Direction de distribution (SDA) de Bologhine. Dans le cadre des travaux de raccordement d’une conduite de gaz, la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Bologhine procèdera à une coupure «provisoire» de gaz dans certains quartiers des communes de Chéraga et Ouled Fayet mardi 19 décembre à partir de 2 h jusqu’à la fin des travaux, précise la même source. Les quartiers concernés sont «Cité 1500 Logements, Cité 100, 200 et 170 Logements Grands Vent et la Résidence des pins à Ouled Fayet», ainsi que «Lotissement Amara 1 et 2, Alioua Fodil, Zone d’activités Amara et 31 Villas les Terrasses à Chéraga». La SDA a mis à la disposition des citoyens un numéro vert (33 03) pour toute information, joignable 24h/24 et 7j/7, indique la même source.