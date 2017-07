Coupe d’Algérie 2017 : Le Chabab de Belouizdad honoré par le wali d’Alger

Réagissez

Le CR Belouizdad, vainqueur de la coupe d`Algérie de football 2017, a été honoré par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, lors d`une cérémonie organisée lundi soir à l’hôtel El Aurassi.

Au cours de cette cérémonie conviviale, joueurs, staffs technique, médical et administratif du CRB ont été honorés en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kherbadj, et de membres de la grande famille du Chabab toutes générations confondues.

Le wali d’Alger a souligné à cette occasion que «cette louable attention est devenue une tradition pour récompenser les efforts consentis par les joueurs et leur staff technique tout au long de la saison 2016-2017». «Je présente mes sincères félicitations au CRB pour son 7e trophée, sa 7e coupe d`Algérie, à l’issue d’une finale disputée dans un fair-play qui honore les deux formations, habituées à ce genre de rencontres», a déclaré dans une allocution le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Après avoir salué le deuxième finaliste, l’ES Sétif, le wali d’Alger a estimé que «le CRB a mérité sa coupe vu les efforts déployés par les dirigeants», tout en félicitant le public belouizdadi pour son esprit sportif et fair-play qui a caractérisé cette 53e finale de Dame Coupe. A cette occasion, le wali d’Alger a remis des enveloppes d’une valeur totale de 3 milliards de centimes au président du club, Mohamed Bouhafs, ainsi qu’aux joueurs et staffs technique, administratif et médical.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a mis en exergue le passé historique du CR Belouizdad, tout en rendant hommage aux anciens joueurs qui ont fait les grands jours du club algérois dans les années 1960 du temps des Lalmas, Kalem, Achour et tous les autres. «Je suis fier et honoré de participer à cette cérémonie qui vient récompenser le vainqueur de la coupe d’Algérie, qui coïncide cette année avec le 55e anniversaire de l’indépendance du pays, en pensant à tous ceux qui ont marqué l’histoire de ce club qui porte le nom de l’un des héros de la Révolution algérienne», a déclaré M. Ould Ali.