Ambiance bon enfant autour d’un stand

Des étals dépassant les 2 millions de dinars font le bonheur de nombreux clients qui déboursent des sommes astronomiques.

Tout commence un mois avant le grand big bang. Jour ou plutôt nuit où des millions de personnes à travers le pays fêtent la naissance du Prophète Mohamed (QSSSL) avec certains produits pyrotechniques qui pour la plupart sont interdits à la vente. Jamaa Lihoud était, est et restera un haut lieu de la vente de ces produits ; c’est d’ailleurs notre point de chute.

Malgré les nombreuses opérations coup de poing de la DGSN, des services des Douanes, de la Gendarmerie nationale ainsi que les immenses quantités saisies dans plusieurs quartiers de la capitale, comme à Bab El Oued ou l’incroyable saisie record de 60 millions d’unités par la Douane au port sec d’El Hamiz, la vente poursuit son train-train quotidien et les tables pullulent, chargées de pétards de différentes tailles et formes. Les prix également varient. Toutes les bourses peuvent se permettre d’acheter quelque chose de symbolique, mais qui reste tout de même interdite.

Durant tout un mois, on assiste au jeu du chat et de la souris entre vendeurs et policiers dans le célèbre quartier. Les vendeurs se sont habitués à ces descentes et des tactiques astucieuses pour berner les agents qui viennent en force pour saisir les marchandises ont été mises en place. Nous sommes partis à la découverte de l’ambiance qui règne et à la rencontre de ces jeunes vendeurs.

Il est 10h. On est sur place. Devant nous des centaines de tables et de nombreux vendeurs qui interpellent en criant pour présenter leurs marchandises. Tout commence par des fruits et légumes, les parfums et la fraîcheur des produits ensorcelant les sens. En faisant quelques pas, on sort du contexte produit de consommation, l’odeur change également. Fini les odeurs de produits frais, place à la poudre, aux bougies et à l’encens.

Les visages changent également, la population devient plus jeune, plus agitée et plus fortunée en ce dernier jour de vente. En continuant notre marche au milieu de la foule, un mouvement de panique brusque et soudain survient. De nombreux enfants commencent à courir partout, les gens se font bousculer. «Ne fuyez pas !» crie le jeune Chemso qui deviendra notre accompagnateur. On s’abrite à l’intérieur d’un magasin de prêt-à-porter pour homme pendant que la foule continue à courir sans trop savoir pourquoi. Le vendeur de vêtements nous a rapidement expliqué que la police vient de débarquer.

Après quelques instants à chercher le pourquoi du comment, un second vendeur nous explique que la police est arrivée. «Les policiers viennent de faire une descente à l’intérieur d’un dépôt, mais on se laissera pas faire, on a l’habitude avec eux», dit-il avec un chwia de fierté. Le vendeur qui nous a accueillis dans son magasin raconte à son tour que chaque jour, la même histoire se répète. «Chaque année c’est le même cirque, la police vient, fait son travail et les jeunes font le leur. C’est aussi simple que ça», explique le jeune Moha.

Les policiers repartis, le calme revient, mais les yeux des vendeurs restent à l’affût, scrutant le moindre problème. «S’ils reviennent, ils seront plus nombreux et ils n’hésiteront pas à saisir la marchandise et à probablement embarquer quelques personnes», dit Chemso. L’ambiance est bonne, on s’installe avec notre interlocuteur et ses amis autour d’un café.

Rapidement, la vente reprend et on découvre l’envers du décor. Petits et grands se prêtent au jeu. La marchandise exposée sur la table est estimée à plus de 50 millions, et vu le rythme effréné de la vente de ces produits, il est fort probable qu’il ne restera plus grand-chose avant la fin de la journée. Les enfants sont attirés par les couleurs vives, la puissance de l’explosion et évidemment la taille. «Avant, les enfants voulaient des pétards du tigre, aujourd’hui le minimum pour eux c’est la double bombe.

Dès qu’ils sont avec leurs parents, ces derniers craquent et achètent des produits comme Zenda, le serpent, volcan et des fusées», explique-t-il. Son ami assis à nos côtés détaille pour nous le profil de l’acheteur. «En réalité, on rencontre toutes les classes sociales, du plus riche au plus pauvre, et même des grands-mères achètent à leurs petits-enfants des pétards. Certains achètent pour 1000 DA, d’autres pour 10 000DA et d’autres vont jusqu’à dépenser plus de 50 000 DA, juste pour se satisfaire eux-mêmes», nous étonne-t-il.

On s’interroge aussi sur le jeu qu’ils mènent avec les forces de l’ordre et chacun y va de son histoire et de son anecdote. «Avec la police, chaque année c’est la même chose, on ne peut pas fuir et laisser la marchandise, on se contente de remballer le plus gros des produits pour pouvoir les cacher rapidement en cas d’une éventuelle saisie. Si vous levez les yeux, vous pourrez voir les jeunes sur les balcons qui guettent pour nous l’arrivée de la police» nous indique-t-il avec le sourire. On nous apprend aussi que la police est devenue quelque peu conciliante.

«Quand les agents voient des tables avec de simples pétards, ils nous laissent tranquilles, mais s’ils voient des fumigènes, et autres produits plus dangereux, là ils n’hésitent pas à confisquer la marchandise et à embarquer le vendeur», rapporte-t-il. Des jeunes nous disent que la vente est devenue très difficile à cause des nombreuses descentes de la police.

On les interroge sur les bénéfices. Visiblement on a touché à une corde sensible et les sourires commencent à fuser.

On nous conduit directement vers une seconde table vraiment vide pour sa taille. Sur les lieux, trois jeunes hommes visiblement heureux. «La table est vide, notre marchandise a été entièrement revendue, le peu qu’il reste ce n’est que du bénéfice» dit un jeune homme avec enthousiasme. On revient à nos jeunes amis, on conclut avec eux sur un point crucial. Nous demandons à savoir ce qu’ils vont faire après ce commerce et la réponse ne se fait pas attendre : «Vêtements, baskets !»

Lutte et hôpitaux

Dans le combat que l’Etat mène contre les importateurs et les vendeurs informels, de nombreuses saisies ont été enregistrées par plusieurs corps distincts. Depuis quelques jours, des bilans de la DGSN déclarent avoir saisi de nombreux lots. Pas plus tard qu’hier, un bilan de la DGSN a fait état de la saisie d’un million d’unités dans la capitale à Bab El Oued et à El Hamiz.

Les services des Douanes ont saisi trois conteneurs de 40 pieds d’une valeur de 15 milliards de centimes. D’autres opérations de ce genre se poursuivent. Le but de la Sûreté, de la Gendarmerie et des Douane nationales est d’éradiquer définitivement ces produits prohibés et éviter au maximum que la vie et la santé des gens soient en danger.

En dépit de cette lutte incessante, les produits continuent à se vendre malgré leur dangerosité, conduisant chaque année des centaines de personnes, surtout des enfants, à l’hôpital. En une seule soirée, des centaines de médecins doivent faire tout leur possible en des temps records pour soigner des personnes victimes des méfaits des pétards. Pour la plupart des cas, les mains sont les plus touchées avec des brûlures graves. Des doigts sectionnés font également partie des cas que les médecins doivent traiter. L’année dernière, une petite fille ne dépassant pas les 10 ans a perdu la vue à cause d’un fumigène.

Une décennie en arrière une personne est morte en pleine journée dans le quartier de La Casbah. Dans le même quartier, il y a tout juste une semaine, des jeunes se sont battus et l’un d’eux a reçu un signal utilisé par les bateaux en détresse en plein dans le ventre.

Cette nuit, la Protection civile aura fort à faire, le lieutenant Benkhelfellah, que nous avons rencontré samedi, demande aux citoyens d’être très vigilants avec ces produits, et si possible de les éviter.

«Toute source d’énergie peut devenir dangereuse, et avec ces explosifs les retours de flammes peuvent très vite devenir un réel danger pour la vie de l’utilisateur, nous cherchons à éviter une hécatombe, même si cette année nous avons mis en place un important dispositif», nous a-t-il dit. Aujourd’hui, Alger se réveille péniblement, ses blessés subissent les déboires d’une nuit explosive et les agents de nettoyage et d’entretien s’attellent à nettoyer l’argent brûlé par les autres.