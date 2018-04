Réagissez

A l’occasion du mois de Ramadhan, les commerces se transforment...

Les contrôleurs de la DCP sont appelés à redoubler d’efforts pour contenir le phénomène.

A quelques jours du mois sacré de Ramadhan, les commerces qui changent d’activité pour la circonstance se multiplient d’une manière déconcertante. Bien que ces conversions soient soumises à des autorisations délivrées préalablement aux commerçants, qui plus est sont inscrites dans les registres du commerce des demandeurs, la majorité des commerçants opèrent ces changements sans aucun aval des services concernés et passent outre la réglementation.

C’est ainsi que la plupart des espaces et locaux commerciaux d’ordinaire dédiés à la restauration rapide ou à la vente de produits alimentaires, se transforment, en l’espace de quelques jours seulement, en commerces de confiseries et de friandises, tels que zlabia, qalb elouze, charbet, etc. Sans aucune préparation en termes de moyens de stockage ou de conditions de préparation, notamment celles relatives à l’hygiène, ces commerces fleurissent au gré des circonstances.

«Les collectivités locales ne jouent pas le rôle qui est le leur en matière de contrôle. Etant donné que la majorité des changements d’activité se font dans le cadre du commerce informel, les contrôleurs de la direction du commerce ne peuvent faire leur travail à l’endroit des commerçants qui exercent en dehors du circuit commercial légal.

Ce qui ouvre le champ à ce genre de pratique incontrôlable», confie Boulenouar Hadj Tahar, président de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). Et de préciser : «Toutes les APC sont dotées d’un bureau d’hygiène et de santé. Cependant, elles ne font pas leur travail. Les collectivités locales connaissent mieux que quiconque le tissu urbain. Il ne leur est donc pas difficile de dresser la liste des activités commerciales informelles.»

D’après M Boulenouar, «les pouvoirs publics doivent faciliter les démarches d’obtention des autorisations pour le changement des activités». «Cela permettrait de mieux cerner ces activités d’un point de vue réglementaire et de contrôle en particulier», suggère-t-il. Les collectivités locales ont une grande responsabilité dans la prolifération de ce phénomène, «les APC laissent faire. La plupart des commerçants informels sont sollicités durant la compagne électorale.

Après les élections, ils deviennent intouchables», disent des habitants de Bab Ezzouar, dont le lieu d’habitation est cerné par les étals de marchands informels. «Ces commerçants qui exercent dans l’illégalité ont été sommés plusieurs fois de quitter l’espace public qu’ils occupent avec leurs étals de fortune. Avant les élections locales, on les a ouvertement sollicités. Maintenant que la nouvelle Assemblée est en activité, les élus locaux ont fermé l’œil sur eux».

Quant aux changements dans les activités commerciales à l’approche du mois sacré du Ramadhan, les services de l’APC semblent ignorer complètement ce phénomène, «ils doivent s’occuper tout d’abord de l’anarchie qu’engendre le commerce informel, pour élargir leur champ d’action au contrôle de l’activité commerciale régulière, entre le changement de l’activité», se plaît à dire un habitant de la commune de Bab Ezzouar.