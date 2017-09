Réagissez

La politique de communication de la wilaya est loin de répondre aux exigences qu’impose le droit des citoyens à une information de proximité qui reflète leur vécu et leurs difficultés au quotidien. Les entraves bureaucratiques placées sur le chemin de l’information, tantôt sous couvert de la réglementation, tantôt sous celui de la procédure, pénalisent en premier lieu les citoyens, qui sont réduits à écouter les rumeurs et des spéculations souvent dépourvues de fondement. Pourquoi tant de bureaucratie et de démarches déraisonnables, alors qu’il s’agit en fin de compte d’informations pour l’intérêt général ? Cette méthode de communication, qui se veut unilatérale et à la demande, révèle une volonté, sinon de vouloir voiler quelques informations compromettantes, du moins d’orienter le travail des journalistes pour en faire des porte-parole. Le wali a pourtant instruit ses services pour faire preuve de plus de disponibilité et d’entrain en matière de communication. Cependant, les stéréotypes administratifs, qui ont longtemps caractérisé la communication officielle, continuent de rouiller les engrenages au lieu de les huiler. Pour avoir une information au niveau des directions de wilaya, les journalistes sont contraints de formuler une demande écrite qui est soumise à une étude minutieuse, pour pouvoir au bout de plusieurs jours avoir une réponse. Entre-temps, l’information a pris de l’âge et n’est plus d’actualité. Les directeurs de wilaya et les responsables d’organisme qui en dépendent, doivent avoir la latitude de répondre aux préoccupations des citoyens de manière directe et rapide. L’enjeu ne s’articule pas seulement autour du contenu de l’information, mais également autour du temps.