Communes des Eucalyptus et Baraki : Arrestation de huit individus

Dans le cadre de la lutte contre les délits et les infractions que la sûreté de la wilaya d’Alger mène depuis un certain temps, huit personnes ont été arrêtées dans les communes des Eucalyptus et Baraki. Selon le communiqué de la DGSN, les huit personnes n’ont aucun lien entre elles. Il s’agit en réalité de deux bandes qui sévissaient dans les deux communes.

Les quatre premières personnes à avoir été interpellées seraient originaires de la commune de Baraki. Selon les informations qui nous ont été communiquées, la sûreté de Baraki aurait procédé à l’interpellation d’un individu au volant de son véhicule.

Le communiqué précise aussi que le conducteur avait en sa possession 140 comprimés de psychotropes de type Subutex. Après un interrogatoire poussé, l’individu a déclaré avoir des complices qui, rapidement, ont été interceptés, avec, en leur possession, 826 comprimés. Les mis en cause pour ce trafic de stupéfiants ont été déférés devant le procureur de la République, qui a ordonné leur arrestation temporaire.

Le communiqué parle également d’une seconde affaire qui a eu lieu au niveau de la commune des Eucalyptus. Il s’agit d’une bande organisée spécialisée dans le vol et le braquage. Selon des sources, cette bande aurait cambriolé un dépôt de produits cosmétiques, dérobant 13 920 boîtes de crème d’une grande marque, ainsi que 2400 flacons de parfum. Après une enquête poussée, 4 individus ont été déférés au tribunal. Deux d’entre eux ont été mis en détention provisoire et deux autres sous mandat de dépôt.