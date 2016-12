Réagissez

La commune de Tixeraïne continue à s’agrandir. De nombreux projets d’habitation poussent comme des champignons dans cette petite localité.

Avec l’augmentation de la population, certaines commodités viennent à manquer et les habitants l’ont constaté depuis quelque temps déjà. Si les mosquées ne manquent pas, les centres de premiers soins sont minimes, seul celui de la Dechra existe à travers la commune. L’entretien des routes est également défaillant. Les ordures jonchent le chemin Kadous. Pour la jeunesse, certaines commodités manquent également. Aucune salle de sport n’a été prévue pour contenir les milliers de jeunes des quartiers Mezwer, M’gancha ainsi que Kardouna.

Ces derniers se retrouvent ainsi à traîner dehors. Seuls deux stades subsistent, l’un au niveau du poste de police, et le second à l’intérieur de la dechra. La route parallèle conduisant jusqu’à Draria est également touchée par le manque d’entretien. Les fuites d’eau, les crevasses et les ornières tapissent le sol. En l’absence de commodités et vu le manque d’entretien de la commune, les habitants prennent leur mal en patience jusqu’à un futur changement.