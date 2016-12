Réagissez

Depuis les années 2000, ce bidonville gangrenait la ville

L’opération s’est déroulée sans incident et a permis de libérer une école de l’emprise de l’anarchie.

Dix huit baraques construites illicitement au niveau d’une école à Qaïd Gassem, dans la commune de Sidi Moussa, ont été démolies par l’APC. «L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la collectivité locale et de la wilaya visant à éradiquer l’anarchie et à redonner à l’espace urbain de l’ordre et de l’organisation, dans le cadre bien entendu de la réglementation en vigueur et des lois de la République», confie Bouteldja Allal, président de l’APC de Sidi Moussa.

L’opération a été motivée, entre autres, par le fait que certains indus occupants ont profité de l’occasion pour élire domicile dans la cour de l’école, afin d’être recasés dans le cadre des opérations de relogement menées jusqu’ici par la wilaya. «La structure qui a été partiellement démolie durant la décennie noire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a été squattée par des familles qui ont pris possession de deux blocs. Par la suite, d’autres familles ont construit des baraques dans la cour de l’école», explique-t-il. «Nous avons pris nos responsabilités dans le cadre des prérogatives que nous a conféré la loi. Un arrêté de démolition a été émis par nos services et il a été mis en application», poursuit-il.

Les premières familles ont occupé les lieux en l’an 2000, apprend-on auprès de M. Bouteldja, il s’en est suivi d’autres occupations illégales de 2008 à 2013. A partir de la dernière opération de relogement qui a concerné les bidonvilles de Ramli et de Baraga, des opportunistes ont construit 3 baraques au niveau de la cour de la même école, afin de bénéficier de logements. «La décision a été prise de raser toutes les baraques, et ce, dans le but de barrer la route à toute tentative visant a créer un nouveau noyau de bidonville.

L’éradication des sites est une démarche tout à fait nécessaire, mais faut-il encore s’assurer que d’autres bidonvilles ne soient pas créés. Il faut parvenir au maintient d’un état d’ordre constant», soutient-il. L’opération s’est déroulée de 6h jusqu’à 16h. Elle a nécessité la réquisition de moyens humains, matériels et sécuritaires et s’est déroulée sans incident.

La lutte contre la prolifération de l’anarchie et du désordre urbain est le cheval de bataille du staff municipal de Sidi Moussa. Cette stratégie courageuse doit être généralisée à toutes les communes de la capitale, car il y va de la crédibilité des pouvoirs publics et de leur capacité à asseoir une organisation pérenne.

Quant aux occupants du site, ils ont manifesté leur mécontentement. Ils se disent victimes de la machine infernale de l’administration qui ne reconnaît pas les cas sociaux. «Nous sommes également des Algériens et nous méritons une considération au même titre que tous les Algériens. L’Etat doit nous reloger comme il le fait pour d’autres sites de bidonvilles», fulminent-ils.