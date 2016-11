Réagissez

La route principale qui mène de Birkhadem à Saoula est, d’après les habitants de cette commune, en piteux état. Cette situation rend les déplacements des automobilistes difficiles.

Il arrive souvent que les habitants interviennent pour réparer des portions de route. «En l’absence de travaux d’entretien, nous sommes obligés d’effectuer les réparations et colmatages par nous-mêmes et à notre charge», confie un habitant de la commune. «Ce tronçon de route qui s’étend sur environ cinq kilomètres a été complètement délaissé par les autorités locales.

On lance un appel aux responsables de l’APC de Saoula afin qu’ils interviennent pour refaire le bitume et permettent aux habitants de la commune de se déplacer dans des conditions meilleures», ajoute-t-il. La commune de Saoula compte nombre de haouchs (fermes). Les routes et les chemins qui y mènent sont pratiquement tous impraticables, d’où la nécessité d’une prise en charge pour les améliorer.