Commune de Réghaïa : Où en est le projet du marché ?

Réagissez

En attendant la réalisation d’un marché couvert pour les fruits et légumes, les habitants de la commune de Réghaïa devront effectuer leurs achats dans un marché qui n’est autre qu’un immense bidonville. En plus de l’insalubrité qui prévaut dans cet espace commercial, l’absence de normes de sécurité laisse présager le pire en cas d’incendie.

Dans cet enchevêtrement de baraques, certaines mesures ont été cependant prises par les autorités locales afin d’assurer un minimum de sécurité en obligeant les marchands à doter leurs étals de compteurs d’électricité individuels et supprimer ainsi les piratages de courant qui, faut-il le signaler, ont, dans un passé récent, provoqué un incendie. En descendant de la gare ferroviaire vers la ville, on est surpris par l’immensité du marché, qui est composé de mansardes faites en parpaing et de tôle ondulée. Ces étals de fortune se juxtaposent l’un à côté de l’autre dans un alignement équidistant, pour former un bidonville tentaculaire.

En l’absence de couloirs d’évacuation et de moyens de lutte contre les incendies, le lieu pose un grave problème de sécurité. «Il est impératif de réaliser un marché qui réponde aux normes de sécurité. Plusieurs incendies se sont déclarés dans ce marché, rien que l’année passée, une dizaine d’étals ont été ravagés par les flammes. Fort heureusement, le sinistre n’a fait aucune victime», confie un commerçant.

«Avec la réalisation d’un nouveau marché, nous pouvons exercer dans des conditions meilleures. Les clients peuvent également faire leurs achats dans des conditions meilleures», poursuit-il. La réalisation d’un marché participera à l’effort général visant à éradiquer le commerce informel au niveau de la commune de Réghaïa et permettra d’endiguer par la même occasion l’anarchie qui occupe les moindres recoins de la ville, notamment aux abords de l’ancien marché couvert, qui est ceinturé par les vendeurs à la sauvette et autres indus occupants, qui installent leurs étals de fortune à même la chaussée, bloquant ainsi le passage aux voitures et aux passants. Cette situation de congestion généralisée est le résultat de la propagation du commerce informel, particulièrement au centre-ville et au niveau de la plupart des cités de la commune. Les autorités locales sont appelées à faire leur travail en matière de lutte contre le commerce informel.