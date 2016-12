Réagissez

Pour se voir attribuer des locaux dans la commune d’Hussein Dey, des centaines de jeunes ont déposé des dossiers administratifs au niveau de l’APC.

Après concertation des membres et étude approfondie, 49 bénéficiaires ont eu l’honneur de se voir remettre les clés de ces magasins, ces faits remontent à quelque temps déjà. Après une longue période sans aucune activité, une dizaine de ces bénéficiaires se sont vu retirer les magasins, qui ont été attribués à d’autres personnes qui veulent travailler.

Ces propos sont du président de l’APC, M. Sedrati. Notre interlocuteur nous a également informés que les directives sont claires dans ce cas du figure : «Nous avons remarqué que sur les 49 locaux, 10 ne sont pas exploités, après concertation avec le bureau du wali délégué et après l’envoi de plusieurs mises en demeure, nous avons décidé de les exclure et d’attribuer ces boutiques à d’autres personnes qui semblent avoir plus d’ambition.»

Ces locaux, qui font partie du plan du président de la République pour l’emploi de jeunes et la création d’emplois, ont été remis à des jeunes artisans avec des qualifications dans un secteur bien précis, mais par la suite, ces derniers se sont rendu compte que l’endroit de leur magasin est une zone commerciale, des demandes de changement d’activité ont été émises. «Les jeunes qui ont bénéficié de ces magasins ont déposé des demandes pour changement d’activité.

Pour donner à ces jeunes de la commune de Hussein Dey l’opportunité de se développer, nous avons réuni l’Assemblée avec l’aide du bureau du wali délégué. Après concertation, nous avons donné notre accord pour qu’ils puissent démarrer une activité qui leur sera favorable», conclut notre source. L’APC continue à se développer et l’emploi des jeunes reste une priorité.