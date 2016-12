Réagissez

La commune de Hussein Dey continue à se développer. Si elle est aujourd’hui surpeuplée, elle ne reste pas moins à cheval sur le développement continu et les améliorations du quotidien pour que les habitants et même les citoyens de passage se sentent à leur aise.

Nous avons contacté le président d’APC, M. Sedrati, et visiblement le travail ne manque pas, et le quotidien des habitants de la commune est chaque jour animé par de nouvelles modifications, même si, selon le maire, leur travail «n’est pas visible en surface». Plusieurs projets ont été réalisés et d’autres sont en cours d’exécution à travers la commune, qui ne dépasse pas les quatre kilomètres carrés. Relogement, scolarité, espaces publics et APC, sont les projets entamés par l’APC d’ Hussein Dey.

Au début de l’entretien, le président d’APC nous a informés du dernier projet en date, un nouveau siège pour l’APC. «Après avoir occupé un espace réduit sous un immeuble de quatre étages depuis de nombreuses années, nous avons lancé la construction d’un nouveau bloc administratif de quatre étages, qui sera doté de toutes les commodités et qui facilitera la vie aux employés comme a nos concitoyens», explique-t-il, en précisant que l’état d’avancement des travaux est de 20%.

Le sujet qui revient à maintes reprises reste sans nul doute les nombreuses opérations de relogement entamées par la wilaya d’Alger afin d’endiguer les bidonvilles et autre habitat précaire, et la commune d’Hussein Dey a également eu droit à son quota de familles relogées, et d’après notre interlocuteur, «pas moins de 180 familles ont été relogées issues des habitations précaires recensées à travers les toits les caves ainsi que les bidonvilles. En plus de 30 autres familles recasées suite à la dernière opération de relogement», a-t-il affirmé.

Toujours dans le même cadre, l’APC a également enregistré trois immeubles menaçants ruine qui seront détruits afin de récupérer les assiettes foncières. Par ailleurs, afin de redonner plus de beauté a la commune et plus exactement sur l’avenue de Tripoli, pas moins de 28 immeubles vont être rénovés. «Le plan que nous avons tracé est bien précis, et les immeubles en question vont être rafraîchis avec l’aide de la wilaya», explique M. Sedrati.

Afin de donner plus de verdure à la commune, toutes les assiettes foncières et terrains qui appartiennent à la commune ont été et vont être transformés en espaces verts, avec des aires de jeux pour les tout-petits. «Du quartier de Lafarge en passant par d’autres quartiers, plusieurs espaces verts ont été créés et d’autres sont en cours de réalisation. La verdure rajoute du cachet à la commune et donne également à nos habitants du baume au cœur.

C’est pour ça que nous avons engagé ces travaux, en plus du stade Zioui, qui va être refait à neuf, avec une nouvelle pelouse et nous allons offrir aussi à nos citoyens une piscine municipale avec tous les équipements qu’il faut». D’autres projets sont en cours, comme la réalisation de bacs à ordures enterrés et l’obligation pour les nouvelles constructions d’être équipées de garages afin de désengorger les artères de la commune.

Pour conclure l’entretien, notre interlocuteur parle également des écoles primaires et des équipements secondaires qui ont été rajoutés à ces établissements. «Pour le moment, les écoles primaires dans notre commune sont amplement suffisantes, nous avons tout de même procédé a la construction de trois cantines, ce qui totalise 9 cantines pour 13 écoles». Toutefois, l’entretien continue de ces écoles dépend entièrement de l’APC et un travail continu d’entretien est effectué afin d’offrir aux écoliers des conditions d’études optimales.