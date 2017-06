Réagissez

Quelque 93 familles résidant dans des extensions d’immeubles avoisinant les cités des 1006 et 552 Logements à Dergana, dans la commune de Bordj El Kiffan (circonscription de Dar El Beïda), ont bénéficié hier de logements sociaux dans la nouvelle cité 2400/192 Logements, commune de Ouled Fayet, a déclaré hier à l’APS le directeur du logement de la wilaya d’Alger, Ismaïl Loumi.



Ce dernier a précisé : «Le relogement de ces 93 familles qui résidaient dans des extensions d’immeubles dans les cités 1006 et 552 Logements à Dergana intervient en complément de l’opération de relogement lancée le 23 mai dans la wilaya d’Alger et qui touche plus de 4000 familles vivant dans des bidonvilles, des terrasses, des caves et chalets. Outre les points noirs situés dans les circonscriptions de Chéraga.» Il a indiqué à ce propos que cette opération pour laquelle tous les moyens matériels et humains ont été mis à contribution a débuté à 5h.

Par ailleurs, 71 000 familles avaient bénéficié de logements, toutes formules confondues, durant la période allant de mai 2014 à mai 2017, soit un nombre d’habitants estimé à 355 000 personnes. Concernant le fichier national du logement et après contrôle de 3222 cas, 226 ont été recensés répartis comme suit : 146 inscrits dans la formule AADL, 52 possédant un logement, 28 ayant bénéficié d’une aide financière de l’Etat, 6 ayant un permis de construire et 2 ayant un logement au titre de logement promotionnel public, selon la wilaya d’Alger.