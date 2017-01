Réagissez

De part et d'autre de la voie, le stationnement reste une source de...

Depuis l’entrée est de Chéraga jusqu’au Bois des Cars, le trafic routier reste obstrué.

A travers la commune de Chéraga, l’une des plus denses par sa population et par le nombre de visiteurs qu’elle voit défiler chaque jour, des problèmes apparaissent régulièrement et mettent les habitants hors d’eux. Parmi ces nombreux tracas, la circulation, que les usagers qualifient d’infernale. En effet, on constate dès 7h que des bouchons se forment et l’échappatoire, comme les petites ruelles et autres chemins de traverses, ne sont plus qu’un lointain souvenir.

Depuis la zone industrielle de Chéraga, jusqu’au rond-point conduisant vers le tribunal d’Ouled Fayet, les conducteurs sont collés pare-chocs contre pare-chocs. Les enfants continuent leur sommeil à l’arrière, tandis que les parents sont à la limite de l’implosion nerveuse. Après 9h, la circulation prend une autre tournure. Les habitants de la commune partis, d’autres personnes arrivent pour créer une nouvelle circulation, plus calamiteuse.

Aux environs de Bois des Cars, plus précisément sur la route conduisant vers le centre commercial El Qods, la circulation se retrouve paralysée. Les véhicules, stationnés de part et d’autre de la route, provoquent de nombreux ralentissements, et les demi-tours en plein milieu de la voie n’arrangent en rien la situation, qui s’aggrave au fur et à mesure que les minutes s’égrènent. Si des feux tricolores ont été installés sur ce tronçon pour fluidifier quelque peu la circulation, certains automobilistes peu regardants n’hésitent pas à brûler les feux, bloquant parfois la priorité. Encore plus bas, vers le chemin conduisant directement au tribunal de Chéraga, l’enfer continue.

La circulation se bloque et on n’entend que les klaxons au loin. Selon certains conducteurs, le problème réside au niveau des nombreux magasins installés tout le long de la route. «Les conducteurs n’hésitent pas à se garer sur la chaussée. Et le grand problème qui se pose est l’étroitesse. Si quelqu’un se gare même pour quelques secondes, les ralentissements prennent des proportions incontrôlables», témoigne un chauffeur de bus. On constate aussi à travers la commune, les policiers qui patrouillent pour régler les problèmes de stationnement.

En effet, les sabots sur les roues se font rares, les sifflets ne retentissent que très rarement, les quelques parcmètres installés font pâle figure, surtout quand on sait qu’ils ne sont jamais mis en service. Si on compare l’anarchie routière de cette commune avec celle d’Alger-Centre, où l’affluence est importante, les solutions semblent dérisoires, voire inexistantes. Au centre-ville de la capitale, les services de l’APC ont trouvé le moyen de régler quelques problèmes de la circulation et de stationnement.

Les parcmètres maintenant font partie du quotidien des nombreux automobilistes. Ces machines représentent aussi un bon moyen pour la mairie de gagner de l’argent en toute légalité, tout en faisant profiter ses citoyens ainsi que les automobilistes de passage. Mais en ce qui concerne la commune de Chéraga, des solutions doivent être trouvées au plus vite, le nombre d’habitants ne cesse d’augmenter, le nombre de magasins en tous genres aussi, et le stationnement ainsi que l’absence de fluidité de la circulation posent un problème qui n’a aucune solution pour certaines personnes, même si des habitants avaient déposé au niveau de l’APC des plans servant à fluidifier les principales entrées et sorties de la commune.