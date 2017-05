Commune de Ben Aknoun : Aménagements urbains dans les cités

Réagissez

L’APC de Ben Aknoun a lancé nombre de projets dans le cadre de son programme. Outre les travaux engagés au niveau du stade communal et qui ont permis de réhabiliter la structure, l’APC de Ben Aknoun vient de se doter d’un nouveau siège.

«Le nouveau siège de l’APC sera bientôt réceptionné. Les travaux ont nécessité une enveloppe budgétaire de 32 milliards de centimes», avait confié le P/APC, M. Bouaraba, dans un entretien. Quant aux travaux engagés pour réhabiliter le stade communal, ils sont en phase finale, «le stade a été doté de salles sous les tribunes, destinées à la pratique de la gymnastique.

Reste à accomplir les travaux d’aménagement, tels que la pose du gazon synthétique et la réalisation du circuit d’athlétisme», assure-t-il. S’agissant des aménagements dans les cités et lotissements d’habitation, M. Bouaraba dira dans le même entretien : «Nous avons lancé des travaux pour la réalisation d’espaces verts dans différents quartiers de la commune, notamment au niveau de la cité des 360 Logements, la cité Malki, la cité des 142 Logements et au niveau de la RN 43.»

Signalons que certains projets d’aménagement sont tributaires de la fin des travaux de dédoublement de la RN 36, qui sont en cours. Ces travaux consistent en la réfection des trottoirs et la réalisation d’espaces verts. Cependant, cette condition ralentit le lancement de ces projets, qui auront le mérite de hisser le cadre de vie des habitants à un rang acceptable.

En dépit de cette entrave, la commune de Ben Aknoun connaît une certaine dynamique. Dans cet ordre d’idées, plusieurs projets ont été réalisés, particulièrement dans les cités et lotissements d’habitation. Ces projets consistent principalement en la réfection du revêtement en bitume de plusieurs artères, ainsi que la réalisation d’aménagements urbains et le renforcement de l’éclairage public dans plusieurs axes ainsi que la plupart des cités de la commune.