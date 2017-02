Commune de Bachdjerrah : Manque d’infrastructure sportive

Réagissez

La commune de Bachdjerrah accuse un manque de salles de sport. Les trois quartiers à forte habitation connus sous le nom de Bachdjerrah 1, 2 et 3 ne possèdent aucune infrastructure dédiée aux activités physiques.

Selon les jeunes des environs rencontrés sur place, la seule salle qui est présente au sein de la commune reste constamment fermée, et ce, sans aucune raison précise. Les personnes habilitées à y pénétrer sont les athlètes du club de handball. «Nous avons essayé plusieurs fois de nous entretenir avec le maire de notre commune en espérant avoir gain de cause, mais nous n’avons jamais reçu de réponse suite à nos nombreuses requêtes», explique Mohamed, résidant à la cité n° 2. Sur place, les terrains ne manquent pas. Plusieurs parkings peuvent être transformés en aire de jeu, complexe sportif de proximité ou infrastructure pouvant accueillir les jeunes des quartiers environnants. Un second habitant explique que pour effectuer la moindre activité sportive, ils doivent s’orienter vers Kouba ou Hussein Dey.