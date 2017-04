Réagissez

Les habitants de Bachdjarrah continuent de subir au quotidien les tracas d’une situation très pénalisante.

Les vendeurs informels qui ont élu domicile durablement dans les entrailles de la cité et aux abords du marché de fruits et légumes, continuent d’exercer leurs activités commerciales illégalement et en toute impunité. Les multiples opérations d’éradication qui ont été menées par le passé n’ont servi à rien, puisque l’anarchie et le désordre ont repris de plus belle, altérant de surcroît le cadre de vie des résidents.

En plus de l’insalubrité et de la pollution sonore qui émanent du marché informel, les résidents sont pris en otage par les marchands, qui, par leur présence, entravent même les déplacements des habitants.

Le relâchement de la surveillance par les services de sécurité et les autorités locales a permis le retour des marchands, qui, avec leurs éventaires, ont réinvesti les moindres espaces attenants au marché de fruits et légumes. «Toutes les artères et venelles qui ont été libérées de l’emprise des marchands informels, ont été réoccupées par ces mêmes marchands, qui nuisent à notre qualité de vie», confie un habitant.