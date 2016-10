Réagissez

Des travaux de rénovation de l’éclairage public sont programmés dans plusieurs cités et quartiers de la commune de Dar El Beïda.

Il est question dans le cadre de ce programme d’action de travaux de rénovation du réseau de l’éclairage public au quartier Mouloud Touati (ex-Benhamouda) vers le centre-ville du Hamiz. «Le coût des travaux avoisine les 50 millions de dinars. Le cahier des charges est en cours d’élaboration par les services techniques de la commune selon le nouveau décret. Le lancement prévisionnel de l’AAO se fera au mois de juillet après l’approbation du cahier des charges par CCMP», confie un responsable au niveau local. Par ailleurs, des travaux de rénovation et d’embellissement des réseaux d’éclairage public existants (éclairage d’ambiance) sont programmés au niveau des artères principales de la ville. «Le coût des travaux avoisine les 80 millions de dinars», affirme la même source. Outre ces projets qui sont en cours de réalisation, des travaux portant sur la rénovation du réseau de l’éclairage public au niveau des cités Naït Baha Belkacem, la cité Saâdi Amar, la cité Mouloud Touati et Houch Attard, sont complètement achevés. «Le projet a nécessité une couverture financière de plus de 33 millions de dinars. Le délai de réalisation a été scrupuleusement respecté, il a été fixé préalablement à 6 mois», confie notre interlocuteur.