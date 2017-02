Réagissez

Les habitants de la nouvelle cité Souachet, dans la commune de Bordj El Kiffan, déplorent l’absence de transport à partir de leur cité. Nouvellement construite, cette cité à l’allure d’une forêt d’immeubles, est dépourvue de transport.

Pour rallier le centre d’Alger, d’où sont issus la plupart des résidants, ces derniers doivent attendre les bus qui viennent de Dergana, et qui le plus souvent ne s’arrêtent pas. «Il n’y a pas de bus qui prend le départ à partir de la cité. Pour aller à Alger, nous sommes dans l’obligation d’intercepter les bus qui font la navette entre Dergana et Tafourah. Il arrive une fois sur deux que ces bus ne s’arrêtent pas», déplore un habitant.

Et d’ajouter : «Le même problème se pose également pour les résidants qui veulent aller à Rouiba.» Ils demandent à ce que les autorités compétentes se penchent sur ce problème. «Nous sommes issus pour la plupart d’entre nous de la commune de Belouizdad, nous y travaillons, d’où la nécessité de mettre en place des navettes», soutient un habitant de la cité. Les résidants de la cité ont été relogés dans le cadre des opérations entreprises jusqu’ici par la wilaya. Hormis deux établissements scolaires qui ont été réalisés au niveau de la cité, rien d’autre n’a été prévu.

«Notre cité manque de toutes les commodités devant répondre aux attentes et aux besoins des nouveaux habitants, notamment un centre de santé, des annexes pour la Seaal et Sonelgaz, l’état civil et une crèche», confient-ils. Par ailleurs, la cité n’a été dotée d’aucune structure dédiée aux activités ludiques et sportives. «Notre cité est composée essentiellement de jeunes.

Cette frange de la société doit être prise en charge. Nous lançons un appel aux pouvoirs publics afin de réaliser une maison de jeunes ou encore un centre culturel et une salle de sport. Ces structures permettront de soustraire les jeunes à la rue et de leur offrir un cadre éducatif pour la pratique des loisirs et des activités récréatives», conclut nos interlocuteurs.