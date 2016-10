Réagissez

A Bordj El Kiffan, au lieudit Rassauta, les vendeurs informels de fruits et légumes, installés durablement dans cette fraction de la ville, jettent leurs déchets à proximité de leurs camionnettes et dans un terrain agricole, qui n’est plus cultivé. Sur une étendue de plusieurs centaines de mètres, les sachets noirs et les bouteilles en plastique couvrent tout le périmètre.

Outre les déchets laissés par les marchands, tout un tronçon de route est envahi par les ordures ménagères. Des sacs remplis de détritus sont entreposés dans les encoignures des maisons en attendant d’être ramassés par le service de la voirie. L’absence d’hygiène a atteint même les édifices publics. La devanture d’une construction nouvellement réalisée par les autorités locales sert de dépotoir aux riverains. Ces derniers déposent leurs poubelles dans cet endroit, maculant le mur d’enceinte et les espaces y attenants.