Le stade de proximité de la cité les Vergers, dans la commune de Birkhadem, est en passe de devenir «la pomme de discorde» entre habitants de deux quartiers contigus. En l’absence d’une décision ferme et claire de la part des autorités publiques, ce bout de terrain, pas encore aménagé, suscite la convoitise des uns et des autres.

Après une première levée de boucliers, suite à la tentative de l’association religieuse de le rattacher à la mosquée et en faire un parking (voir notre édition du 02/02/2017), des habitants se sont farouchement opposés et ont eu gain de cause. Les services de l’APC se sont ainsi engagés à l’aménager pour le transformer en espace de sport digne de ce nom.

En fait, actuellement, il est à l’état sauvage et il présente beaucoup de dangers pour les jeunes sportifs qui le fréquentent quotidiennement. Mais le plus grave ne réside pas dans son état, sinon dans et l’urgence de procéder aux travaux nécessaires pour le rendre plus adapté à l’activité sportive. Un quartier limitrophe veut clôturer l’accès menant vers ce stade, ce qui a suscité la colère et l’indignation des jeunes de l’autre quartier, qui affirment ne disposer que de cet espace pour se défouler.

On apprend qu’à plusieurs reprises, des altercations ont eu lieu entre habitants des deux quartiers, à cause de ce lopin de terre, qui devrait pour autant être un lieu de rencontres et de fair-play. Les services de l’APC, qui promettent de dégager un budget pour ce stade juste après les élections législatives, ne veulent pas encore trancher pour calmer les esprits et éviter ainsi tout risque de dérapage. En fait, cet espace devrait être accessible à tous les jeunes sportifs, d’autant qu’il est la propriété de la collectivité et non pas d’une personne ou d’un quartier bien précis.