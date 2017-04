Réagissez

Des villas transformées en bidonville

Des décisions de justice définitives ont été rendues contre ces squatteurs, en vain.

A Dergana, une quinzaine d’habitations individuelles se trouvant à la cité EPLF sont livrées au squat. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette situation n’a pas fait réagir outre mesure les autorités compétentes. Au contraire, ces dernières laissent faire. Sinon comment expliquer que des décisions de justice rendues en faveur de l’EPLF, qui plus est, à caractère définitif, n’ont, à ce jour, pas trouvé un terrain d’application.

Les indus occupants continuent d’habiter ces maisons en toute impunité, contraignant leurs propriétaires à se débattre dans les méandres de la bureaucratie. Il y a eu, d’après les habitants de la cité, une tentative pour vider ces logements de leurs occupants illicites. Cependant, l’opération a été un échec. Les indus occupants ont eu recours à une démonstration de rue, par laquelle ils ont obtenu les grâces des autorités. «Afin de grossir leurs rangs, ils ont commencé d’abord par faire appel à leurs amis et à des gens étrangers à la cité.

Ils ont brûlé des pneus et bloqué tous les accès à la cité. Les services de sécurité se sont repliés, probablement pour ne pas envenimer la situation qui était au bord de l’explosion», témoigne un habitant de la cité EPLF faisant parti de la soixantaine d’habitants légaux. Et d’ajouter : «Nous avons tout tenté pour faire valoir notre droit à un cadre de vie décent. Ce cadre de vie nous l’avons payé en acquérant nos logements dans cette cité. Pour que des gens viennent ensuite l’altérer.» Au fil des années, la cité s’est mue en un lieu de dépravation, où le négoce de la drogue se fait en plein jour. «notre cité à été bidonvillisée par ces indus occupants», explique-t-il.

Les habitations de ce lieu résidentiel, initialement occupé par des villas de haut standing, ont été transformées en mansardes perchées en hauteur. Des rajouts difformes ont été réalisés grossièrement sur les devantures des villas, d’où pendent dangereusement des câbles électriques.

Des escaliers ont été greffés aux façades pour permettre aux squatters des étages supérieurs d’accéder aux logements. En plus des dealers qui écoulent leurs produits stupéfiants dans les venelles de la cité, des jeunes sans scrupules commettent des vols, à la faveur de la nuit, ou même en plein jour. L’insécurité qui prévaut dans la cité renseigne sur le climat tendu entre les habitants propriétaires et les indus occupants qui n’hésitent pas à recourir aux menaces et aux intimidations.

Par ailleurs, les habitants de la cité EPLF doivent faire face à un problème de taille, celui de l’obstruction de l’entrée principale de leur cité par une baraque érigée à même la chaussée. L’entreprise chargée de refaire le revêtement en bitume de cette artère névralgique a dû arrêter les travaux. Les automobilistes qui arrivent à proximité de la baraque sont obligés de la contourner.

En tout état de cause et quels que soient les arguments avancés par les propriétaires légaux de la cité, la situation n’a pas besoin d’être argumentée. Il faut parvenir à démystifier cette situation en la ramenant à sa dimension initiale. C’est-à-dire, il est question d’indus occupants qui doivent être soit relogés, soit délogés. Il n’y a pas de demi-mesure, d’autant qu’il s’agit de biens appartenant à d’autres citoyens.