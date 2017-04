Cité El Fidha (Bourouba) : La cité manque de commodités

Réagissez

Les habitants de la cité El Fidha dans la commune de Bourouba, déplorent le manque d’équipements publics dans leur quartier. D’après les habitants du quartier, l’éclairage public est inexistant dans les venelles de leur cité, particulièrement dans les artères et ruelles adjacentes. Quant à l’état des routes, elles sont impraticables et ponctuées de dos-d’âne et de ralentisseurs. Les habitants déplorent également le manque d’espaces verts et d’aires de jeu pour leurs enfants. «Notre cité est située à flanc de montagne abrupte et escarpé. Il n’y a pas de place pour les aires de jeu ou les stades de proximité», confient des habitants. Outre ces problèmes, la cité manque de toutes les commodités devant offrir aux habitants un cadre de vie décent. L’insalubrité qui règne dans le quartier renseigne sur le travail des services de voirie de l’APC qui demeure aléatoire. «Notre cité est devenue au fil des années très sale», déplorent des habitants de la cité, qui lancent un appel en direction des responsables locaux pour qu’ils prennent en charge leurs doléances.