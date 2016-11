Cité Djaafri (Réghaïa) : Le bureau de poste saturé

Réagissez

Les habitants de Réghaïa se plaignent de l’anarchie régnant au bureau de poste.

Cette infrastructure, qui dessert une population estimée à 10 000 habitants, n’arrive plus à contenir l’affluence de clients en raison du manque d’effectif et de l’absence d’autres bureaux de poste dans les parages. Le jour du retrait des pensions de retraite et des salaires des travailleurs, d’interminables processions humaines sur plusieurs mètres se forment, à l’extérieur de la poste. Pis, le courrier n’est plus ou peu distribué en l’absence de facteur. Face à cette situation endémique, les habitants demandent l’amélioration des prestations de service en renforçant le personnel par de nouveaux éléments et l’ouverture de nouveaux bureaux de poste.