Cité Daboussi (Draria) : Le marché de proximité toujours fermé

Le marché de proximité de la cité Daboussi, commune de Draria, est toujours fermé. Son ouverture officielle était initialement prévue au début de l’année en cours. Mais elle est toujours retardée pour des raisons inconnues, malgré sa grande utilité pour les habitants sérieusement importunés par l’absence d’un espace commercial digne de ce nom. Les résidants sont ainsi obligés d’aller jusqu’à Oued Tarfa faire leurs courses à des prix souvent supérieurs à ceux appliqués dans les marchés de fruits et légumes, ou profiter de la présence de camionnettes proposant différentes marchandises.

Ces dernières sont toutefois irrégulières et ne peuvent être une alternative à l’absence de marché de fruits et légumes. Selon des habitants, les vendeurs qui viennent écouler leurs marchandises dans cette cité sont continuellement traqués par la police et parfois absents durant plusieurs jours. Ce qui oblige les habitants à se déplacer jusqu’aux marchés de Douéra et Birkhadem. Des municipalités assez lointaines, notamment pour les personnes non véhiculées, qui se trouvent obligées de ramener tous leurs achats dans des bus parfois pleins à craquer.

Les habitants disent ne pas comprendre la logique adoptée par les autorités publiques. «Ils ont ouvert le centre de soins de proximité mais pas le marché couvert sis juste à côté», nous dira un résidant, affirmant que les deux infrastructures sont indispensables pour une vie normale. Aussi, l’ouverture de ce marché, dont les travaux sont achevés, est en mesure d’améliorer le cadre de vie des habitants et de créer des postes de travail.