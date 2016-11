Cité Ain El Malha : La survie devient un combat

Réagissez

Souvent les bagarres éclatent pour le contrôle du territoire...

«Les familles qui sont venues d’El Harrach et d’autres quartiers déshérités se disputent le contrôle de la cité.»

La cité Aïn El Malha, située à quelques encablures de Birkhadem, est aujourd’hui un véritable coupe-gorge. Si en arpentant l’avenue principale, tout semble calme, la guérilla urbaine peut rapidement prendre le dessus. Les habitants de la cité sont issus des quartiers pauvres de la capitale et sont défavorisés. Pour bon nombre d’entre eux, surtout les jeunes, il faut s’imposer par la parole ou par la force. Après avoir rencontré un jeune homme d’une vingtaine d’années et entendu ses histoires, nous avons pensé qu’il était de l’ordre de l’impossible pour que de telles choses arrivent.

«C’est comme si les problèmes étaient liés à une forme de guerre se basant sur la race, alors qu’en réalité nous sommes tous Algériens. Les familles qui sont venues d’El Harrach et d’autres quartiers déshérités se battent pour le contrôle de la cité», nous a-t-il raconté. Il nous a été difficile de croire cette histoire qui semble tout droit venir des quartiers américains, où les gangs font la loi. Pour attester de ces paroles, notre interlocuteur nous a invités à découvrir sa cité. Nous avons accepté l’invitation et nous nous sommes rendus sur place après 21h, heure où l’atmosphère peut basculer sur un simple claquement de doigts.

Après avoir entendu et vu quelques jeunes de la cité, on nous apprend qu’une bataille rangée se déroule à ce moment même dans une sorte d’esplanade surplombée par des immeubles qui donnent une peur bleue. Notre jeune ami nous conduit rapidement sur les lieux et, évidemment, voulant préserver notre sécurité, il demande de ne pas s’approcher des immeubles et de rester en retrait. «Sachez que les familles de ces personnes agressives n’hésitent pas à jeter des balcons toutes sortes d’objets, ainsi que des armes blanches pour que leur progéniture se défende, il est préférable de rester à couvert», nous conseille notre interlocuteur.

Durant plusieurs minutes, la bataille fait rage entre les bandes rivales des quartiers chauds de la capitale. On entend de fortes explosions qui sont suivies de lumières. C’est une fusée de détresse de bateau communément appelée signal. «Il vaut mieux rester cachés derrière les voitures, car si l’une d’entre elles touche une personne, le résultat peut être désastreux», dit le jeune homme. Soudain, l’un des agitateurs très agressif sort de nulle part un fusil ! Il s’agit tout simplement d’un fusil harpon qui sert pour la pêche en mer. Avec cette arme, ainsi que de nombreux sabres et couteaux, on est plongés dans une véritable guerre de gangs.

Nous avons réussi à rencontrer un jeune de 25 ans, voulant garder l’anonymat de peur de se faire arrêter par la police ; il explique les motivations qui les animent, tout en prenant un ton agressif : «Il s’agit de respect. Je ne vais pas me laisser marcher dessus par d’autres bandes. Si je garde sur moi un couteau, c’est juste par précaution, je dois me défendre au moment approprié. A l’intérieur de la cité, même si parfois la gendarmerie fait une descente et arrête quelques personnes, les vrais patrons c’est nous !»

Nous le questionnons sur les nombreuses armes blanches qui circulent et à notre grande stupeur, il nous fait découvrir un veritable arsenal : sabres, couteaux à cran d’arrêt, couteaux de boucher et même des pompes à gaz. Si l’utilisation des armes blanches est claire, la pompe à gaz est utilisée autrement. «Pour la pompe, on fait un trou dans la paroi et on la projette en plein public, ça permet de faire fuir beaucoup de personnes en quelques secondes», dit-il.

Il raconte également que «la drogue est devenue l’une des motivations des gangs». «Le kif est la première marchandise qui se vend le plus, juste après on a les comprimés et le subutex. ça rapporte beaucoup d’argent et il faut se battre au quotidien pour gagner du terrain et donc de la clientèle», détaille-t-il. Après avoir quitté le jeune homme, nous reprenons contact avec le premier qui fait part de ses inquiétudes : «L’avenir ne semble pas radieux pour cette cité, les autorités compétentes doivent intervenir au plus vite pour résoudre ces problèmes, certaines personnes vivent dans la crainte de se faire poignarder. Il ne s’agit pas de vivre, mais plutôt de survivre.»