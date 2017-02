Cité AADL de Seballa : Les mêmes problèmes s’accentuent

Réagissez

Les habitants de la cité AADL 1839 Logements à Seballa tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme pour l’absence d’entretien de leur cité par les services compétents en charge des cités. D’après des habitants, les problèmes surgissent au fil des mois.

Depuis quelques années le problème d’étanchéité des immeubles devient un véritable casse-tête pour les locataires habitant les derniers étages, à cause des infiltrations d’eau récurrentes. On nous rapporte aussi que les nids-de-poule sont omniprésents dans la cité et l’éclairage public fait défaut. Les habitants mentionnent également d’autres problèmes plus graves qui nuisent à leur bien-être.

Depuis quelque temps, les jeunes ont pris la cité en tenaille à cause «des agressions, des bagarres et autres insultes qui font partie de notre quotidien, de jour comme de nuit», rapporte un habitant. Et d’ajouter que ces jeunes sont la source de moult désagréments. «Chaque soir, on subit des nuisances, on entend des accrochages entre bandes et des règlements de comptes à l’arme blanche», s’indigne-t-il, tout en notant le sentiment d’insécurité qui y règne dans la cité,en dépit du commissariat situé à quelques pas de la cité.